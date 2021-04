Die Fahrzeuge eines Autohauses waren auf einem frei zugänglichen Abstellplatz im Burgthanner Weg geparkt. In der Zeit von 18:15 Uhr (Mi) und 07:40 Uhr (Do) entwendeten unbekannte Täter die Reifen von insgesamt sechs Pkw. Der Wert der abmontierten Kompletträder wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Zudem entstand bei dem Diebstahl auch ein Sachschaden an mindestens drei Fahrzeugen, der sich auf rund 5000 Euro summiert.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte an den betroffenen Pkw eine Spurensicherung durch und bittet außerdem um Hinweise. Zeugen, die im Burgthanner Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei wenden.

