Gegen 10:00 Uhr erhielt eine Rentnerin einen Anruf, bei dem sich ein angeblicher Polizeibeamter meldete. Der vermeintliche Polizist gab an, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und dabei eine Frau getötet worden sei. Über einen längeren Zeitraum wurde die Rentnerin telefonisch unter Druck gesetzt, so dass sie schließlich gegen 12:00 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an der Bushaltestelle Ludersheimer Au an einen unbekannten Mann übergab. Nach einer Weile kamen der Frau Zweifel, woraufhin sie die richtige Polizei verständigte.

Der Abholer kann folgendermaßen beschrieben werden: Ca. 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet mit einer langen schwarzen Hose, einem silberfarbenen Sweatshirt und einer schwarzen Mütze. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Fall, der jedoch glimpflich ausging, ereignete sich im Nürnberger Westen. Eine Rentnerin wurde ebenfalls telefonisch kontaktiert. Auch hier wurde der Frau davon berichtet, dass ihre Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht hätte und sie sie für einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag auslösen könne. Die Frau organisierte tatsächlich das geforderte Geld und wurde anschließend, entgegen der eigentlichen Anweisung, bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West vorstellig. Die Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen die Frau das Geld übergeben wollte, um ihre Enkelin auslösen zu können. Die Polizeibeamten klärten die Rentnerin darüber auf, dass sie einem Betrugsversuch zum Opfer gefallen war. Sichtlich erleichtert konnte die Rentnerin im Besitz ihres Geldes bleiben.

Auch in diesem Fall hat das Fachkommissariat für Trickbetrug der Kriminalpolizei Nürnberg die Ermittlungen übernommen.

