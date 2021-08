Am Sonntagabend war einem Spaziergänger aufgefallen, dass die Türen mehrerer Baucontainer auf einer Baustelle in der Nürnberger Straße unweit der Abzweigung Schulstraße in stadtauswärtiger Richtung offen standen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Altdorf bestätigte sich der Verdacht. Bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, dass fünf Baucontainer aufgebrochen worden waren. Der oder die Täter erbeuteten Baumaschinen und Werkzeuge, deren Wert sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewegt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell