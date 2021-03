Altdorf b. Nürnberg vor 53 Minuten

Altdorf b. Nürnberg: Einbruch in Altdorfer Bäckerei - Zeugenaufruf

Altdorf b. Nürnberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (12.03. bis 14.03.2021) brach ein Unbekannter in eine Bäckerei in der Altdorfer Innenstadt ein. Der Dieb stahl Bargeld aus dem Büroraum des Betriebs. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat.