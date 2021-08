Adelsdorf vor 1 Stunde

Adelsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Adelsdorf (ots) - Gestern Nachmittag (30.08.2021) drangen bislang Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.