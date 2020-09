Ein unbekannter Einbrecher ist bereits am Mittwochnacht (26. August 2020) gegen 23 Uhr in ein Studentenappartement in Nürnberg-Glockenhof eingestiegen und stahl dort Bargeld. Als er von der Wohnungsinhaberin entdeckt wurde, floh er kurzerhand hinaus auf die Walter-Meckauer-Straße, wie die Polizei Mittelfranken berichtet.

Die Frau rannte dem Einbrecher hinterher, konnte ihn aber selbst nicht fassen und machte daraufhin Passanten auf den Dieb aufmerksam. Ein bislang unbekannter Mann nahm die Verfolgung auf und konnte den Dieb sogar kurzzeitig einholen. Bei dem Versuch, den Täter festzuhalten, konnte er ihm nur seine mitgeführte Tasche entreißen. Diese ließ der Mann in der Kirchenstraße liegen und versuchte erneut, den Einbrecher zu schnappen.

Wilde Verfolgungsjagd zu Fuß: Wer hat etwas gesehen?

Die Frau konnte die Verfolgung bis zu einem gewissen Punkt beobachten: Von der Kirchenstraße ging es nach rechts in die Hartmannstraße und anschließend in die Harsdörfferstraße. Dann verlor sie die beiden aus den Augen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem hilfsbereiten Verfolger. Über den Mann ist lediglich bekannt, dass er Raucher ist. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911/9195-0 zu melden.

