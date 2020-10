ÖPNV-Streik sorgt zum Teil für chaotische Verhältnisse: In elf bayerischen Städten gibt es am Dienstag (29. September 2020) Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Damit solle den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verliehen werden, teilt die Gewerkschaft ver.di mit.

Bundesweit sind 87.000 Mitarbeiter aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In Bayern sind es circa 8500. Hintergrund des Streiks sei, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber abgelehnt hat, mit der Gewerkschaft in Verhandlungen für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einzutreten, so Kai Winkler von ver.di. "Die Lage ist ernst, der Warnstreik ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, Verhandlungen aufzunehmen."

Update vom 29.09.20, 13.09 Uhr: ÖPNV-Streik – so ist die Lage in Franken

In acht fränkischen Städten wird seit den frühen Morgenstunden gestreikt. Die Lage ist vielerorts chaotisch. Die Warnstreiks dauern bis Mittwochmorgen um 4 Uhr an.

Streik im öffentlichen Nahverkehr: Diese Städte sind betroffen

Aschaffenburg

Bamberg

Coburg

Erlangen

Fürth

Nürnberg

Schweinfurt

Würzburg

Warnstreik im Großraum Nürnberg

In der Stadt Nürnberg sind alle Linien – also das gesamte U-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetz – betroffen. Der Streik-Fahrplan orientiert sich am NightLiner-Netz. Die ersten Busse sind auf 14 Linien im Einsatz. Diese starten und enden am Nürnberger Hauptbahnhof. Bis 21 Uhr fahren die Busse im 30-Minuten-Takt und ab 21 Uhr im Stundentakt.

Die Lage in Nürnberg ist laut der VAG seit 8 Uhr angespannt. Zuvor seien Straßen und Busse zwar gut besetzt, aber nicht überfüllt gewesen. Danach gab es zunehmend Probleme. Die Busse stehen mit den Autos im Stau. In der Nürnberger Innenstadt brauchte ein Bus zeitweise eine Stunde vom Plärrer bis zum Hauptbahnhof (1,7 Kilometer). Die Fahrer können durch die starken Verkehrsbeeinträchtigungen keine Pause machen, sind teilweise nicht am Ablöseort oder erscheinen nicht, um abzulösen. Seit 11 Uhr sei die Lage etwas entspannter, berichtet Elisabeth Seitzinger, Pressesprecherin der VAG. „Alle geplanten 50 Busse sind aktuell im Einsatz. Die Pünktlichkeit ist leider immer noch eingeschränkt.“ Man müsse jetzt abwarten, wie die Ablöse laufe.

Auch in Fürth fahren die U-Bahnen nicht. Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt auf Basis des NightLiner-Netzes mit den Linien N9, N17 und N18. Das teilt die "infrafürth" mit.

In Erlangen werden alle städtischen Linien durch private Verkehrsunternehmen abgedeckt. Die Busse fahren im Stundentakt. Damit reduzieren sich die täglichen Fahrten auf ein Drittel des normalen Betriebs, das teilen die Stadtwerke mit.

Die Polizei Mittelfranken beurteilt die Verkehrssituation am Dienstag kritisch. „Die Verkehrslage ist schlimm“, kommentiert Pressesprecher Michael Konrad. „Es gibt viele Staus, es ist schwer durchzukommen. Sowohl einwärts und auswärts sowie in der Innenstadt ist die Lage angespannt.“ Man erwarte, dass es zu den Stoßzeiten in den Abendstunden noch einmal schlimm werden wird.

Warnstreiks in Oberfranken

In Coburg wird der Stadtbusverkehr am Dienstag ganztägig eingestellt. Die Stadt- und Schulbusse verkehren erst wieder am Mittwoch, das teilen die Städtischen Werke auf ihrer Website mit.

Auch in Bamberg findet am Dienstag kein Busverkehr statt, das teilen die Stadtwerke Bamberg auf Facebook mit. Es wird keinen Ersatzverkehr geben.

Warnstreiks in Unterfranken

Die Lage in der unterfränkischen Stadt Würzburg ist ähnlich. In der Stadt werden den ganzen Tag keine Busse fahren, das teilt die Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mit. Die Straßenbahnen fahren aber nach Plan.

