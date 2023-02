Wie die NürnbergMesse GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Nürnbergs Messe-Chef Roland Fleck das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Ordens-Insignien wurden am Montag, 13. Februar 2023, von Bayerns Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Dienstsitz Nürnberg, offiziell überreicht.

Der Bundespräsident würdigt damit die Arbeit von Fleck für Stadt und Metropolregion Nürnberg – zunächst ab 1996 als berufsmäßiger Stadtrat für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr im Rathaus sowie seit 2011 als CEO an der Spitze der NürnbergMesse Group.

Zugleich erfolgt die Verleihung aber auch in Anerkennung seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements im kulturellen, politischen und sozialen Bereich – unter anderem als Präsident der "Freunde der Staatsoper Nürnberg", als ehrenamtlicher Stadtrat der Frankenmetropole sowie als Schatzmeister der „Schwesternschaft Nürnberg vom Bayerischen Roten Kreuz“.

Nach der Verleihung des Verdienstordens der Republik Italien „Ordine della stella d'Italia“ und seiner Ernennung zum "Cavaliere" durch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella im Jahr 2019 ist dies für Professor Fleck nun die zweite hohe staatliche Auszeichnung.