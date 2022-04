Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des tödlichen U-Bahn-Unglücks in Nürnberg am Montag (11. April 2022). An der Haltestelle Gostenhof hatte ein 43-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten, als vor einfahrende Bahn gestürzt war. Foto: Markus Spiske/unsplash.com