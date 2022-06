Nürnberg vor 21 Minuten

Körperverletzung

Schwerverletzter (34) bittet in Metzgerei um Hilfe - Fahndung nach möglichen Messerstechern in Nürnberg

In Nürnberg ist ein 43-Jähriger am Donnerstagmittag offenbar das Opfer einer Attacke in der Südstadt geworden. Das Opfer bat in einer Metzgerei um Hilfe, die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern.