Nürnberg vor 5 Stunden

Sexuelle Belästigung

Sind zusammen Bus gefahren: Mann greift junge Frau an - Kripo bitte um Mithilfe

Es passierte am späten Samstagabend: In einem Linienbus wurde eine junge Frau von einem Mann beobachtet. Als sie an einer Haltestelle ausstieg, folgte ihr der Mann. Wenig später berührte er sie unsittlich. Die detaillierte Täterbeschreibung soll ihn überführen.