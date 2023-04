Nürnberg : Stadtstrand 2023 eröffnet - alle Infos zu Öffnungszeiten und Programm

In Nürnberg hat am Freitag (28. April 2023) wieder der beliebte Stadtstrand auf der Insel Schütt. Los geht es bereits um 15 Uhr. Anlässlich des Eröffnungswochenendes hat die Location sogar ausnahmsweise am Montag (1. Mai 2023) geöffnet. Bis 9. Juli 2023 können Besucher dann wieder echtes Strand-Feeling mitten in der Nürnberger Altstadt genießen. Auch in diesem Jahr hat der "Lieblingsstrand auf der Sommerinsel Schütt", wie die beliebte Location im Herzen Nürnbergs in diesem Jahr heißt, wieder einiges zu bieten. inFranken.de hat für euch alle wichtigen Infos, damit ihr gut vorbereitet ins Frühjahr starten könnt.

Nürnberger Stadtstrand am Freitag gestartet: Das erwartet Besucher in diesem Jahr

"Wir freuen uns auf ein neues Kapitel hier auf der Sommerinsel Schütt", teilte der Veranstalter werk :b events im Vorfeld der Stadtstrand-Eröffnung mit. "Es wurde großartige Vorarbeit geleistet", so Geschäftsführer Christopher Dietz. "Daran wollen wir anknüpfen und dem gesamten Areal unseren Stempel aufdrücken. Nürnberg darf gespannt sein", erklärt er in der Mitteilung. "In Rekordzeit" habe man es demnach geschafft, die Insel Schütt "in eine bunte, entspannte und sehr abwechslungsreiche Strandlandschaft mit einem breiten kulinarischen Angebot und zahlreichen Entspannungsmöglichkeiten" zu verwandeln. "250 Tonnen feinster Sand" seien dafür extra angekarrt worden.

Besucher könnten sich demnach außerdem auf ein "neues, vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot" freuen. So werde es in diesem Jahr laut Veranstalter unter anderem "die besten Pommes der Stadt, gesunde Bowls von dean&david sowie leckere Cocktails" geben. Das gesamte Angebot an Speisen und Getränken findet ihr hier. Anlässlich des großen Opening-Wochenendes öffnet die sommerliche Event- und Chillout-Location im Herzen der Stadt sogar ausnahmsweise auch am Montag (1. Mai 2023) ab 13 Uhr seine Tore. Die normalen Öffnungszeiten des Stadtstrands in Nürnberg zwischen 28. April und 9. Juli 2023 findet ihr hier auf einen Blick: