"Nürnberger Sommertage": Das wird auf dem "dezentralen" Volksfest geboten

"Nürnberger Sommertage" finden vom 31. Juli bis zum 6. September statt

Verschiedene Attraktionen sollen in der ganzen Stadt verteilt angeboten werden

Weitere Infos werden am Montag (27. Juli 2020) bekannt gegeben.

"Nürnberger Sommertage" 2020: Dass das Nürnberger Herbstvolksfest 2020 coronabedingt ausfallen muss, war für viele Nürnberger zwar eine herbe, aber vorhersehbare Nachricht. Doch die Stadt und der Süddeutsche Schaustellerverband bemühten sich die vergangenen Wochen, eine Alternative auf die Beine zu stellen, die sowohl den Nürnbergern, aber besonders Schaustellern zugutekommt, die von der Pandemie mit am schwersten betroffen sind.

Der Volksfest-Ersatz soll unter dem Titel „Nürnberger Sommertage“ vom Freitag (31. Juli 2020) bis zum Sonntag (6. September 2020) und damit rechtzeitig zu den Sommerferien stattfinden. In einem Gespräch mit inFranken.de verrät Pressesprecher der Stadt Nürnberg, Andreas Franke, erste Details zu der Veranstaltung.

"Nürnberger Sommertage": Hier finden sie statt

„Die Nürnberger Sommertage finden anstatt des Frühlings- und Herbstvolksfests statt“, erklärt Franke. „Mit Ständen und Fahrgeschäften.“ So wolle man den Schaustellern die Möglichkeit bieten, im Stadtgebiet präsent zu sein.

Vom Volksfest würden sich die Nürnberger Sommertage insofern unterscheiden, dass nicht alle Schausteller vertreten sein werden: „Es wird eine Auswahl derer sein, die auch von der Größe her passen“, so der Pressesprecher. Außerdem werde sich die Veranstaltung auf folgende Standorte in der Innenstadt aufteilen:

Insel Schütt: Hier soll eine gastronomische Ecke mit vielen kulinarischen Highlights entstehen

Hauptmarkt

Aufseßplatz in der Nürnberger Südstadt

Stadtteil Gostenhof

Gleich bleibe jedoch, dass sich die Besucher wie schon bei den Volksfesten auf eine Mischung aus kulinarischen Angeboten, verschiedenen Ständen und Fahrgeschäften freuen dürfen.

"Dezentrales" Volksfest in Nürnberg trotz Corona – wie geht das?

Wegen Corona mussten in Nürnberg neben den beiden Volksfesten bereits etliche andere Veranstaltungen abgesagt werden. Bei der Planung für die "Nürnberger Sommertage" wurde daher ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet.

„Wir haben gemeinsam mit dem Liegenschaftsamt, dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt ein striktes Hygienekonzept entworfen“, so Franke. „Das bestimmt zum Beispiel Laufwege und Abstandsregelungen.“ Genauere Infos aber wolle die Stadt erst kommende Woche (27. Juli 2020) mitteilen.

