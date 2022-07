Rund 800.000 Kinder kommen laut Vorausberechnungen der Kultusministerkonferenz nach den Sommerferien in Deutschland in die Schule - und sie alle brauchen einen Schulranzen. In den Fachgeschäften ist in den Monaten vor der Einschulung entsprechend viel los.

Dabei ist der Geldbeutel der Eltern immer mehr gefordert. Klaus Müller, Geschäftsführer eines Nürnberger Spielwarengeschäfts, sieht bereits die Schmerzensgrenze erreicht.

Schulranzen-Hype vor der Einschulung - Nürnberger Spielwarenhändler vertreibt 3000 Modelle

Der Kauf des perfekten Schulranzens kann schweißtreibend sein. Während es früher fast nur die Wahl zwischen dem roten und blauen Ranzen von dem einen oder dem anderen Hersteller gab, gilt es heute, aus einer riesigen Zahl verschiedener Formen, Farben und Muster auszuwählen. Doch auch Ergonomie und Sicherheit spielen eine wichtige Rolle.

"Viele Eltern haben schon bestimmte Vorstellungen", sagt Müller, dessen Schulranzenabteilung nach eigenen Angaben etwa 3000 Modelle umfasst. Um das gewünschte Modell auf jeden Fall zu ergattern, gingen Eltern mit ihren Kindern oft schon Monate vor der Einschulung einkaufen, hat Müller beobachtet. "Oft ist es schon ein Weihnachtsgeschenk. Spätestens an Ostern muss das Kind den Ranzen haben." Notwendig ist das nicht unbedingt. Es gebe zwar Trend-Motive, die sind schnell ausverkauft, aber trotzdem bis zum ersten Schultag noch eine große Auswahl.

Woher kommt also dieser Hype? "Der Schulranzenkauf ist ein magischer Moment", sagt der Münchner Marktforscher Axel Dammler. "Der Eintritt in die Schule ist etwas Großes. Der Schulranzen repräsentiert das, bildet aber auch die Geschmackswelt des Kindes ab." Daher auch die vielen verschiedenen Designs: Jedes Kind soll sich wiederfinden. Es will aber möglichst auch das einzige in der Klasse mit diesem Modell sein, sagt der Experte.

Preise für ärmere Familien nicht stemmbar - auch Pauschalen reichen oft nicht

Nach einer vor einigen Jahren erhobenen Studie des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK geben Eltern im Schnitt 238 Euro für die Erstausrüstung aus. Aktuelle Erhebungen dazu gebe es nicht, sagt Expertin Sabine Frühwald. Die Inflation und die Kostensteigerungen in vielen Bereichen wirkten sich aber auch auf den Schulbedarf aus.

Je nach Marke sind 200 bis fast 300 Euro wahrscheinlich. Gerade für ärmere Familien ist das nach Angaben des Deutschen Caritasverband nicht stemmbar. Im vergangenen Februar hatte dieser seine Beratungsstellen zum Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus bedürftigen Familien befragt, über das diese zu dem Zeitpunkt jährlich pauschal 154,50 Euro für Schulbedarf bekamen. 2022 liegt die Summe bei 156 Euro pro Jahr. Der Großteil der Befragten gab demnach damals an, dass die Summe nie (44 Prozent) oder nur manchmal (43 Prozent) ausreiche.

Gerade bei der Einschulung und beim Wechsel auf die weiterführende Schule reiche die Pauschale nicht, sagte eine Sprecherin des Caritasverbands. Denn eine neue Schultasche, Zubehör und teure Taschenrechner überstiegen die Kosten deutlich. Die explodierenden Preise verschärften die Situation zusätzlich, da die Regelsätze weniger stark stiegen. Die Caritas und andere Hilfsverbände sammeln deshalb seit Jahren gebrauchte Schulranzen und Turnbeutel, um sie bedürftigen Familien zu spenden.

Beliebte Marke will Preise halten - "möchten Familien nicht zusätzlich belasten"

In den nächsten beiden Jahren wird die Zahl der eingeschulten Kinder noch weiter wachsen. Für die Hersteller eine gute Nachricht, denn der Schulranzen-Markt ist hart umkämpft. "Die Zielgruppe ist in den nächsten Jahren wachsend", sagt Christian Bergemann von der Steinmann-Gruppe, zu der unter anderem die seit 1975 bestehende Marke "Scout" gehört. Doch in den vergangenen Jahren seien viele Mitbewerber dazugekommen, sagt Bergemann.

Auch die hohen Energiekosten und Frachtraten machen den Herstellern zu schaffen. Darauf hat das Unternehmen Hama im bayerischen Monheim bei seinen Ranzen der Marke "Step by Step" reagiert. "Um unsere gewohnt sehr hohe Qualität und die Standards in der Produktentwicklung und -produktion sowie im Bereich Nachhaltigkeit weiterhin aufrechtzuerhalten, sind aber auch wir nicht umhingekommen, die Verkaufspreise geringfügig anzupassen", teilt es mit.

Die Steinmann Gruppe verzichtet dagegen auf Preiserhöhungen. "Wir liegen mit 'Scout' schon im oberen Preissegment und möchten die Familien nicht zusätzlich belasten", erläutert Bergemann.

Expertin erwartet "Vermeidungs- und Ausweichstrategien" von Eltern

Auch Händler Müller ist skeptisch, ob die Menschen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten weiterhin bereit sind, so viel für Schulranzen auszugeben. "Die Schmerzgrenze ist erreicht", meint er. "Bei den Preislagen ist der Ranzen sicherlich nicht mehr das wichtigste."

GfK-Expertin Frühwald erwartet deshalb, dass es sich Familien genau überlegen werden, ob sie einen neuen Ranzen kaufen. "Es wird Vermeidungs- und Ausweichstrategien geben."

Statt einen neuen Ranzen zu bekommen, müssten Kinder dann zum Beispiel den der älteren Geschwister übernehmen. Auch ein weiterer neuer Ranzen zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel beim Übertritt in die dritte oder fünfte Klasse, könnte wegfallen.