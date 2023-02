Gemeinsam Tanzen gegen Gewalt: Zahlreiche Nürnberger Organisationen laden am Dienstag, 14. Februar 2023, um 18 Uhr auf dem Gewerbemuseumsplatz dazu ein, zum Lied „Break the Chain“ für ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt zu tanzen. Nürnberg beteiligt sich damit auch in diesem Jahr an der weltweiten Aktion „One Billion Rising“. Veranstaltet wird die Aktion in Nürnberg von der städtischen Frauenbeauftragten und dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt (Kinder- und Jugendarbeit) der Stadt Nürnberg, dem Amt für Allgemeinbildende Schulen in Zusammenarbeit mit dem DGB Mittelfranken, dem Kreisjugendring Nürnberg-Stadt und den Vereinen Lilith, frauenBeratung nürnberg und Aura.

Das Duo DJ Belli, bestehend aus zwei jungen Frauen, wird Musik auflegen und zum Tanzen aufrufen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werden die Tänze zu „Break the Chain“ von Beiträgen von Jugendlichen umrahmt. Die Trommlerinnengruppe Sambesi der Maria-Ward-Schule sowie Jugendliche aus dem Kinder- und Jugendhaus Wiese 69 beteiligen sich mit Musik, Sketches und Tanz am abwechslungsreichen Programm.

Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, betont: „Geschlechtsspezifisch motivierte Gewalt ist leider alltäglich. Die Fachkräfte, die in Nürnberg als Streetworkerinnen und Streetworker unterwegs sind, oder in Beratungsstellen und Frauenhäusern arbeiten, erleben die Betroffenen, hören ihr Schicksal und unterstützen die Frauen dabei, aktiv aus dem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen. In den Bildungsorten der Kinder- und Jugendarbeit wird präventive Arbeit geleistet, sensibilisiert und wachsam begleitet. Ich begrüße das Engagement aller Mitarbeitenden aus dem Jugend- und Sozialamt sowie der vielen Organisationen in freier Trägerschaft, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt stark machen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendamt Nürnberg und der Stelle der Frauenbeauftragten, die sich seit Jahren an ‚One Billion Rising‘ beteiligen.“

Das Amt für Allgemeinbildende Schulen ist zum ersten Mal mit von der Partie. Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport, sagt: „In Nürnberg blicken wir inzwischen auf 200 Jahre höhere Mädchenbildung zurück. Damit konnte die Stadt Nürnberg einen wesentlichen Meilenstein hin zur Gleichberechtigung legen. An unseren Schulen setzen wir mit Konzepten und den wertvollen Angeboten von Vereinen gezielt auf eine Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, um sie stark gegen jede aktiv angewandte, aber auch passiv erlebte Gewalt zu machen. Mit der Teilnahme an ‚One Billion Rising‘ stellen wir klar: Keine Ausrede für jegliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Unsere Schülerinnen und Schüler der Bertolt-Brecht-Schule werden bereits um 11 Uhr als Vor-Veranstaltung mit einem Flashmob im Außenbereich zwischen Schule und Sporthalle aktiv sein. Lasst uns also gemeinsam tanzen, reden und in Nürnberg ein Zeichen setzen!“

Hedwig Schouten, Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg, dankt vor allem den Frauenvereinen für ihr seit Jahren bestehendes Engagement gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Ihre Präventionsarbeit und die konkrete Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen ist lebensnotwendig, in einem Land, in dem jeden Tag ein (Ex-)Partner versucht, eine Frau umzubringen. Fast jeden dritten Tag gelingt dieser Versuch.“

Die weltweite Aktion „One Billion Rising“ entstand 2012 als Reaktion auf die Veröffentlichung einer UN-Studie, nach der weltweit eine von drei Frauen im Laufe ihres Lebens Gewalt erleiden muss. Dies entspricht etwa einer Milliarde Frauen – im Englischen „one billion“.