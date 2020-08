Nürnberger NPD veröffentlicht "Hetzvideo": Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) hat am Sonntag (16. August 2020) ein Video auf YouTube veröffentlicht, das anschließend hohe Wellen schlug. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) spricht Stephan Doll von der "Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg" in diesem Zusammenhang von "Hardcore-Nazipropaganda". Die Nürnberger Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung.

Der in verschiedenen Medien als "Hetzvideo" bezeichnete Clip der NPD Nürnberg zeigt drei Männer, die in Warnwesten durch den Stadtteil Hasenbuck spazieren. Währenddessen hetzt laut BR-Bericht eine Stimme gegen Geflüchtete sowie "orientalische und afrikanische Bewohner". Zudem ist von "importierten Sexualstraftätern", vor denen "deutsche" Frauen geschützt werden sollen, die Rede.

Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Laut Doll würden dunkelhäutige Menschen in dem Video verleumdet und diffamiert, weshalb er hoffe, dass die Vorwürfe auch auf Verletzung des Persönlichkeitsrechts ausgeweitet werden. Außerdem zeigt das Video eine selbsternannte "Schutzzonen-Streife", die Flugzettel in Briefkästen verteilt, während sie durch Nürnberg marschiert. Die Ermittlungen der Nürnberger Polizei wegen Volksverhetzung laufen bereits.

"Es ist sehr erschreckend und martialisch. Es soll Angst erzeugt werden", äußert sich Stephan Doll von der "Allianz gegen Rechtsextremismus" zum NPD-Video gegenüber dem BR. Besonders besorgniserregend sei die Sicherheit, mit der die Personen im Video aufträten. Dafür sei mitunter die AfD verantwortlich, die laut Doll über die vergangenen Jahre hinweg das Klima im Land nach rechts verschoben habe.

Doll zufolge sinke dadurch die Hemmschwelle, derartige Inhalte und Videos zu verbreiten. Das Video, das Doll als "Hardcore-Nazipropaganda" bezeichnet, ist auf Aufforderung mitunter der Stadt Nürnberg mittlerweile von der Plattform gelöscht worden. Gegenüber dem BR betont Doll, dass die NPD seiner Meinung nach sogar ganz verboten werden müsse.

An den wiederholten Corona-Demos in Nürnberg haben auch Rechtsextreme teilgenommen. Deren Ziel sei es, die Gesellschaft zu spalten, betont die "Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg" gegenüber inFranken.de.