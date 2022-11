Die Wirtschaftsförderung Nürnberger Land hatte zu einer Informationsveranstaltung über IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen eingeladen. Wie das Landratsamt Nürnberger Land berichtet, war das Interesse bei den Firmen groß.

Mit einem sehr anschaulichen Vortrag informierte Franz-Josef Herchenbach von den Aktivsenioren Bayern e.V. über die Grundlagen der IT-Sicherheit und das fachspezifische Angebot InfoSec der Aktivsenioren. Das Angebot ist bewusst sehr niederschwellig angesetzt und speziell auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet. Die gemeinsam mit den Aktivsenioren analysierten Lösungsansätze können dann gezielt und gegebenenfalls mit professioneller Unterstützung angegangen werden.

Die Gefahren für System und Daten thematisierte Bernd Prögel, Geschäftsführer der Prögel Networks GmbH und Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Anhand konkreter Beispiele machte er nochmals die Risiken deutlich und erklärte entsprechende Schutzmaßnahmen. Diese seien in jedem Unternehmen anders und müssten den individuellen Anforderungen angepasst werden, so Prögel.

Wie dieses Thema konkret in einem Unternehmen aussehen kann, welche Probleme tagtäglich auftauchen und wie man in der Praxis damit umgeht, berichtete Thomas Baum, Geschäftsführer der Löhnert Elektronik GmbH, sehr anschaulich.

Wie sehr die Sicherheit der IT-Systeme die Unternehmen beschäftigt, zeigten die abschließenden Fragen aus dem Publikum, das teilweise auch online teilnahm. Weitere Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung finden sich im Veranstaltungskalender.