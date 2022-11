Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Simmelsdorf mit ihrem Toyota in der Haunachstraße in Hüttenbach gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto gestoßen.

Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin und ihre drei Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Klinikum Nürnberg-Süd eingeliefert werden.

Drei Kinder und Frau nach Crash in Hüttenbach verletzt

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei Lauf auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lauf unter Telefon 09123/94070 in Verbindung zu setzen. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa