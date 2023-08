Nürnberger Land: Sparkasse schließt gleich mehrere Filialen - künftig nur ein "Beratungscenter"

Die Sparkasse Nürnberg hat in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Restaurants im Pegnitztal-Einkaufszentrum (PEZ) in Hohenstadt (Gemeindeteil von Pommelsbrunn) ein neues "Beratungscenter" eröffnet - dafür mussten mehrere Filialen in ihrer bisherigen Form weichen.

Seit Montag (14. August 2023) ist der neue Standort geöffnet. "Wir hatten vorher drei kleine Standorte in Hohenstadt, Hartmannshof und Happurg. Diese wurden zu einem zentralen, größeren und moderneren Beratungscenter gebündelt", informiert eine Sparkassen-Sprecherin im Gespräch mit inFranken.de. Mit der Neueröffnung wurde demnach auch die Filiale Hartmannshof geschlossen und Happurg zu einem "SB-Standort" mit einem Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Briefkasten - aber ohne Schalter und Personal - umgewandelt.

"Nur noch einmal jährlich": Sparkasse erklärt Entscheidung zur Filialschließung im Nürnberger Land

"Das PEZ ist gut frequentiert und hat eine gute Anbindung", heißt es von der Sparkasse Nürnberg. Ziel sei gewesen, hier "die Beratungskompetenz zu bündeln". Die "Bewegungsmuster der Menschen haben sich über die Jahre verändert. Untersuchungen haben ergeben, dass viele Menschen nur noch einmal jährlich ihre Bankfiliale besuchen", erläutert die Sprecherin.

Daher setze man künftig auf "hochfrequentierte Versorgungszentren". 2021 wurde nach Informationen der Sparkasse Nürnberg vom Verwaltungsrat beschlossen, 18 von 107 Filialen zu schließen. Personal solle "zielgerichteter" eingesetzt werden.

Die neuen Öffnungszeiten in Hohenstadt sind montags, dienstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr. Beratungen seien per Termin montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und auch per Videotelefonie möglich. Bisher werde der Standort "gut angenommen", heißt es gegenüber inFranken.de. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du in unserem Lokalressort.