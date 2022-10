Am Samstagnachmittag (29. Oktober 2022) ist eine 24-Jährige beim Klettern im Nürnberger Land verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kletterte die junge Frau am Roten Fels in Hartenstein eine Route aufwärts. Sie war nach Angaben der Polizei eingehakt und gesichert.

Allerdings löste sich ein Sicherungshaken und die 24-Jährige stieß beim Zurückfallen ins Seil "heftig mit dem Kopf gegen die Felswand", wie die Polizei berichtet. Die 24-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei spricht von leichten Verletzungen. Neben dem Rettunsgdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehren als Velden und Enzendorf im Einsatz sowie die Bergwacht.