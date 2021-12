Die Corona-Testzentren in Altdorf, Hersbruck und Lauf haben auch über die Feiertage geöffnet. Mit vorheriger Anmeldung können dort kostenlose Schnelltests durchgeführt werden, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit.

Dank des BRKs werden die drei Testzentren des Landkreises Nürnberger Land über die Feiertage ehrenamtlich besetzt. Somit sind auch über Weihnachten und Neujahr Schnelltests möglich. PCR-Tests können zu diesen Zeiten nicht durchgeführt werden.

Termine sind wie bisher nur online zu vereinbaren.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.