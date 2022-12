Ab 1. Januar 2023 ändern sich Anlieferbedingungen und Kosten für asbesthaltige Abfälle und Künstliche Mineralfasern (KMF), Dämmwolle und Odenwaldplatten an den Wertstoffhöfen A im Landkreis Nürnberger Land. Die bisherige Entsorgung auf der Deponie Süd in Nürnberg ist ab 1. Januar nicht mehr möglich, deshalb gibt es neue Entsorgungswege für die genannten Abfallarten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Nürnberger Land. Verbunden damit sind höhere Kosten für die Ablagerung dieser Stoffe. Dadurch verteuert sich auch deren Anlieferung an den Wertstoffhöfen A in Neunkirchen und in Altdorf.

Darüber hinaus werden Anlieferungen von asbesthaltigen Abfällen, KMF, Dämmwolle und Odenwaldplatten von Privatpersonen auf maximal zwei Kofferraummengen pro Tag und Anfallstelle begrenzt. Sowohl asbesthaltige Abfälle als auch Dämmwolle müssen in speziellen Big-Bags verpackt werden. Diese sind an den Wertstoffhöfen in Neunkirchen und Altdorf erhältlich.

Asbest: Ab dem 1. Januar steigen die Pauschalgebühren für Privatanlieferungen auf 45 Euro pro Kofferraummenge. Es werden maximal zwei Kofferraummengen pro Tag und Privathaushalt an den Wertstoffhöfen A in Neunkirchen und Altdorf angenommen. Größere Mengen können zur NGV (Nürnberger Gewerbemüllverwertung Beteiligungs-GmbH), Duisburger Str. 100, 90451 Nürnberg. Festnetz: 0911/96270 0 E-Mail: kontakt@ngv-recycling.de geliefert werden. Kosten und Anlieferbedingungen bitte vor Anlieferung mit der NGV GmbH absprechen.

KMF: Die Gebühr für KMF erhöht sich auf 80 Euro pro Kofferraummenge. Es werden maximal zwei Kofferraummengen pro Tag und Privathaushalt an den Wertstoffhöfen A in Neunkirchen und Altdorf angenommen. Größere Mengen können zur Firma Die Grünen Engel, Nürnberg, Antwerpener Str. 19, Tel. 0911/6419390, www.diegruenenengel.com; E-Mail: nicht.mineralik@diegruenenengel.com gebracht werden. Anlieferbedingungen und Kosten bitte bei der Firma selbst erfragen.

Gewerbliche Anlieferungen von Asbest und KMF werden ab dem 1. Januar 2023 generell nicht mehr an den Wertstoffhöfen A angenommen. Gewerbliche Kunden können sich direkt an die NGV bzw. die Grünen Engel in Nürnberg wenden.

Vorschaubild: © Sina Schuldt/dpa