Nürnberger Land: Jeder Tropfen zählt - Wo und warum in den nächsten Wochen Altfett gesammelt wird

Wie das Landratsamt Nürnberger Land erklärt, sammelt das Projekt „Jeder Tropfen zählt!“ genutzte Speiseöle aus Privathaushalten, um daraus Biokraftstoff herzustellen. In den nächsten Wochen erhalten die Haushalte in Lauf, Rückersdorf und Feucht frei Haus spezielle Sammelflaschen, um an dem Projekt teilnehmen zu können. Wer mithilft, schont Ressourcen und Umwelt!

Speiseöle und –fette aus Topf, Pfanne, Fritteuse, Glas und Dose – wohin eigentlich damit? In den privaten und öffentlichen Kanal- und Abwassersystemen sind sie fehl am Platz, denn sie können zu Verstopfungen führen, die mit hohem Aufwand und Frischwasser frei gespült werden müssen, oder die Kläranlagen verschmutzen, die teuer gesäubert werden müssen. Eine bessere Lösung bietet das Projekt „Jeder Tropfen zählt!“: Es sammelt die Fette und Öle und bereitet sie chemiefrei auf. Später wird daraus Biodiesel, der sich mit einer über 90 % besseren CO²-Bilanz als konventioneller Diesel schon jetzt als die gesetzliche, 7%ige Beimischung im Tank jedes Dieselfahrzeugs befindet. Umgerechnet kann aus 1,2 Litern Altfett also Treibstoff für 20 Kilometer hergestellt werden. Wie alle mithelfen können: Die Öle und Fette sammeln und in den Sammelautomaten des Projekts „Jeder Tropfen zählt!“ abgeben.

Für das Projekt werden zwischen Mitte März und Ende April an jeden Haushalt in Lauf und seinen Ortsteilen, Rückersdorf und Feucht gratis ein 1,2 Liter fassender Sammelbehälter und ein Informationsflyer verteilt. Die Behälter sind auslaufsicher und geruchsdicht, bis 70 Grad hitzeresistent, haben eine Füllstandanzeige, eine Beschriftung zur Handhabung und sind mit Blindenschrift versehen. Zuhause kann man sie dann mit gebrauchten Frittier- und Bratfetten oder –ölen, mit Margarine, Ölen von eingelegten Speisen wie Sardinen, Schafskäse oder Peperoni, oder verdorbenen und abgelaufenen Speiseölen und –fetten befüllen. Ist die Flasche voll, bringt man sie zum nächsten Sammelautomaten und tauscht sie dort kostenlos gegen leere, frische Behälter.

An folgenden Orten werden ab der 12. Kalenderwoche Sammelautomaten aufgestellt, bei denen die Flaschen zu jeder Zeit abgegeben werden können:

Lauf, ab Kalenderwoche 12:

Parkplatz/Sammelplatz Heldenwiese, 91207 Lauf

Parkplatz/Sammelplatz Pegnitzwiese , 91207 Lauf

Frischemarkt Lauf, Eschenauer Straße 55, 91207 Lauf



Rückersdorf, ab Kalenderwoche 12:

Wertstoffplatz in der Kirchgasse, 90607 Rückersdorf



Feucht, ab Kalenderwoche 16:

McDonald´s, Schwarzenbrucker Straße 4, 90537 Feucht

Wertstoffinsel Talstraße (Nähe Friedhofsweg), 90537 Feucht



Altfett wird im Nürnberger Land bereits seit den Neunzigerjahren an den Wertstoffhöfen gesammelt. Die Sammelautomaten des Projekts „Jeder Tropfen zählt!“ sind seit Ende 2018 in Roth, Erlangen, Fürth und weiteren Städten und Gemeinden der Metropolregion Nürnberg zu finden. „Jeder Tropfen zählt!“ läuft im Nürnberger Land zunächst zwei Jahre lang als Pilotprojekt, dann entscheidet die Kreispolitik, ob das Sammelsystem landkreisweit ausgerollt wird. Weitere Infos gibt es auf der Website von Jeder Tropfen zählt! und auf der Seite zur Abfallvermeidung des Landratsamts.