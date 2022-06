In Lauf an der Pegnitz im Kreis Nürnberger Land kam es am Dienstagmittag (28. Juni) gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage mitteilte, fuhr ein 40-Jähriger in seinem Transporter aus der Ausfahrt einer Tankstelle in der Altdorfer Straße heraus und übersah dabei den Jungen, der auf gleicher Höhe auf dem Gehweg lief.

Das Fahrzeug erfasste den 7-Jährigen, der daraufhin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

