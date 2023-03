20 ehrenamtliche Radwegpat*innen haben den Zustand der Radwege im Nürnberger Land stets im Auge. Wie das Landratsamt Nürnberger Land berichtet, wurde sie nun für ihr Engagement von Landrat Armin Kroder gewürdigt.

Durch das Nürnberger Land führen 20 Freizeit-Radrundtouren und sieben Themen- bzw. Fernradwege unterschiedlichen Charakters und mit unterschiedlichem Anspruchsniveau. Alle aber sind als Runde oder mit Start- und Endpunkt in einer Richtung gut ausgeschildert, so dass kein Navigationsgerät erforderlich ist. Damit ist der Landkreis eine attraktive Region für das Freizeitradeln.

Die Ausschilderung und die Wege an sich benötigen selbstverständlich Pflege. Diese wichtige Aufgabe übernehmen im Nürnberger Land 20 ehrenamtliche Radwegpat*innen. Wegweisung und Erhaltung derselben können meist selbst erledigt werden, Mängel und witterungsbedingte Schäden an den Wegen melden die Pat*innen an zwei Ansprechpartnerinnen im Landratsamt, die sich dann um Erledigung der erforderlichen Arbeiten kümmern. Dieses offene Auge und aufmerksame Sorge für eine gute Beschilderung und Befahrbarkeit wurde mit einer Abendessenseinladung von und mit Landrat Armin Kroder in der „Alten Nagelschmiede“ in Altdorf gewürdigt.

„Seien Sie sich unserer Wertschätzung Ihrer Arbeit sicher, auch wenn Ihr Tun sehr geräuschlos von statten geht. Wir sind sehr froh, dass wir Sie haben!“ brachte Landrat Armin Kroder seinen Dank, sowie den der Tourismus-Projektleiterin „Aktiv in der Natur“ Carla Seyerlein und der Radverkehrsbeauftragten Verena Loibl zum Ausdruck.

Nachdem immer wieder mal und aus verschiedenen Beweggründen Radwegpat*innen ihr Amt abgeben möchten, sind derzeit mehrere Touren an fahrradbegeisterte Ehrenamtliche zur Betreuung zu übergeben. Darunter eine im Bereich Lauf – Neunhof – Schnaittach und zwei im Großraum Hersbruck – Happurg.

Eine persönliche Einführung in die Tätigkeit, ein nettes Netzwerk und eine sinnstiftende Freizeitbeschäftigung sind potentiellen Radwegpat*innen sicher.

Interessierte melden sich bitte bei Carla Seyerlein unter 09123 950 6059 oder c.seyerlein@nuernberger-land.de.