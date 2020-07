Drogentoter im Nürnberger Land: An einem Abend im September riefen Nachbarn den Rettungsdienst. Sie hatten einen 18-Jährigen leblos in seiner Wohnung gefunden. Die Hilfe kam aber zu spät: Der junge Mann starb an diesem Tag.

Polizisten fanden eine Spritze, ein Fentanylpflaster und Marihuana. Das Rauschgiftkommissariat nahm daraufhin die Ermittlungen auf.