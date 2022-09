Die Nürnberger City Werkstatt präsentiert gemeinsam mit dem Verein Klaragasse & Freunde e.V. am Samstag, 10. September 2022, das diesjährige Klaragassenfest. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, gebe es ab 15 Uhr Artistik und Comedy für Kinder, Live-Musik und verschiedene Kunstaktionen in der Nürnberger Klaragasse.

„Nach zwei Jahren Pause lade ich Sie ein, im Rahmen des diesjährigen Klaragassenfests unsere Altstadt neu zu entdecken – schöner, bunter und vielfältiger denn je. Mein großer Dank gilt allen Aktiven des Vereins Klaragasse & Freunde e.V. und der Nürnberger City Werkstatt. Auch das Klaragassenfest zeigt, wie sich die Nürnberger City Werkstatt wieder einmal als gelungenes Format erweist, um Menschen und Ideen zusammenzubringen und so unsere Altstadt zu stärken“, so Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Michael Fraas, in dessen Geschäftsbereich die Nürnberger City Werkstatt von der Wirtschaftsförderung Nürnberg koordiniert wird.

„Die Klaragasse und das Klaragassenfest sind für mich ein nicht wegzudenkender Teil der Nürnberger Gastronomieszene und ich bin stolz darauf, die Klaragasse aktiv mitzugestalten. Das Klaragassenfest ist das Treffen einer liebenswerten und diversen Community, das nun zwei Jahre lang sehr gefehlt hat!“, so Michael Glückselig, Mitglied des Vorstands Klaragasse & und Freunde e.V.

Die gesamte Klaragasse verwandelt sich an diesem Tag in eine autofreie Meile, auf der neben vielfältigen, gastronomischen Angeboten auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Jung und jung Gebliebene geboten wird. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die flächendeckende Bemalung der Straße von Nürnberger Künstlerinnen und Künstlern und auch Interessierten, die sich mal mit nachhaltigen ÖKO Markern® ausprobieren möchten. Auf der Webseite der Nürnberger City Werkstatt kann man sich über eine mögliche Beteiligung informieren.

Das Projekt Klaragassenfest wird aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr und der Stadt Nürnberg gefördert und durch den Verein Klaragasse & Freunde e.V. unterstützt und organisiert.

Der Verein Klaragasse & Freunde e.V.

Seit vielen Jahren ist die Klaragasse eine lebendige und diverse Community und ein Zuhause für viele Stammgäste. Um diesem Platz der Nürnberger Innenstadt einen gemeinsamen und offiziellen Rahmen zu verleihen, wurde Anfang 2022 der Bürger- und Förderverein gegründet. Der Verein setzt sich für die Belange der ansässigen Gewerbe, Gastronomiebetriebe, Anwohnerinnen und Anwohner sowie der zahlreichen Besucherinnen und Besucher ein.

Die Nürnberger City Werkstatt

Die Nürnberger City Werkstatt ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Nürnberg (Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat) und der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK) zur Belebung und Weiterentwicklung der Nürnberger Innenstadt.

Weitere Informationen zur Arbeitsweise und zu den Projekten der Nürnberger City Werkstatt gibt es unter https://www.nuernberger-city-werkstatt.de.

Vorschaubild: © un-perfekt / pixabay.com (Symbolbild)