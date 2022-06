Nürnberger Kirchweihen 2022 : Das sind die aktuellen Termine für die Stadtteile

Nürnbergs Kirchweihen leben 2022 nach den coronabedingten Absagen wieder auf. Die Stadt informiert über einen vollen Terminkalender mit verschiedensten Programmen der einzelnen Stadtteile. In St. Johannis, Kleinreuth hinter der Veste und Eibach beginnen die Kärwas am Freitag (24. Juni 2022). Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Bieranstiche, Blaskapellen und Festgottesdienste freuen.

Nürnberger Kirchweihen 2022: St. Johannis lockt mit viel Musik - Söder

Endlich dürfen die "Kärwaboum" wieder die Kirchweihbäume aufstellen. Wie die Stadt Nürnberg es beschreibt, haben sich die Kärwas immer mehr vom religiösen Fest zu Veranstaltungen entwickelt, die den Zusammenhalt innerhalb der Stadtteile zeigen. Jedes Fest hat dabei seinen eigenen Charakter. inFranken.de zeigt, was dich unter anderem am kommenden Wochenende in den Straßen von St. Johannis erwartet:

Öffnungszeiten

Freitag und Samstag 12 bis 23.30 Uhr

Sonntag 10.30 bis 23 Uhr

Montag 12 bis 23 Uhr

Dienstag 12 bis 22.30 Uhr

Freitag (24. Juni 2022)

Ein Highlight erfolgt schon zu Beginn, wie der süddeutsche Schaustellerverband mitteilt. Um 18 Uhr gibt es den offiziellen Kirchweihanstich beim "Dampfnudelbäck" mit Ministerpräsident Markus Söder, 30 Liter Freibier und musikalischer Begleitung. Um 18.15 Uhr findet dann der traditionelle Bieranstich im "Rosis Barockhäusle" statt. Außerdem spielt hier ab 17 Uhr die Band "High Five". Zwischen 17 und 20 Uhr gibt es stündlich auch am Wochenende die Möglichkeit zur Besteigung des Turmes (Anmeldung erforderlich, Teilnahmebegrenzung). Informationen unter www.st-johannis-nuernberg.de. Daneben ist die Kunstgalerie auch am Wochenende von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Samstag (25. Juni 2022)

Um 13 Uhr ist das Kirchencafé geöffnet und es gibt Aktionen verschiedener Gruppen. Um 11, 16 und 16.30 Uhr findet jeweils eine Führung durch die Friedenskirche statt und zwischen 11 und 16 Uhr Führungen durch die neue renovierte Holzschuherkapelle, die jede halbe Stunde starten. Daneben stehen unter anderem um 14, 14.30, 15 und 15.30 Uhr Führungen in der St. Johanniskirche auf dem Programm. Ab 17 Uhr spielt "Go West" im "Barockhäusle".

Sonntag (26. Juni 2022)

Der Sonntag ist den Andachten und Gottesdiensten gewidmet:

7 Uhr: Andacht (Aussegnungshalle) und Posaunenchor St. Johannis

8.30 Uhr: Andacht (Vorplatz Erdbestattungshalle) und Posaunenchor Schniegling

9.15 Uhr: Posaunenchor St. Johannis bläst vom Turm

10 Uhr: Festgottesdienst zur Kirchweih mit Posaunenchor und Johannischor

12 Uhr: Gottesdienst zum Thema "Jetzt ist die Zeit. Hoffen. Machen."

Zusätzlich soll es zu den gleichen Zeiten wie am Samstag Führungen durch die Holzschuherkapelle und die St. Johanniskirche geben. Ab 17 Uhr spielt "Mirage" im "Barockhäusle".

Montag (27. Juni 2022)

Auch am Montag spielt "Mirage" im "Barockhäusle" und es herrscht normaler Kirchweihbetrieb.

Dienstag (28. Juni 2022)

Friedenskirche-Turmführungen mit maximal 30 Teilnehmer*innen finden um 16, 17 und 18 Uhr statt. Um 14 Uhr steht ein Seniorennachmittag auf der Kirchweih an. Ab 17 Uhr spielt "Andorras" im "Barockhäusle".

Nürnberger Kirchweihen 2022: Eibach kündigt Kärwaumzug und Feuerwerk an

Freitag (24. Juni 2022)

Der Festbetrieb beginnt wie auch am Samstag, Montag und Dienstag um 14 Uhr. Um 18.15 Uhr wird der Kinder-Kärwabaum aufgestellt und der Bieranstich erfolgt um 19 mit "Die Rothsees".

Samstag (25. Juni 2022)

Ab 14.30 Uhr zieht der Kärwaumzug durch Eibach. Um 15.30 Uhr erfolgen dann das Baumstellen am Forstweiher und eine ökumenische Kirchweihandacht. Um 19 Uhr spielen die "Stodlrocker" im Festzelt.

Sonntag (26. Juni 2022)

Der Festbetrieb beginnt bereits um 11 Uhr samt Frühschoppen im Festzelt mit den "Knutschbärn". Um 17 Uhr gibt es wieder Musik mit "Saustark".

Montag (27. Juni 2022)

Um 18.30 Uhr kann sich das Publikum auf den Betzntanz mit den Kärwaboum und -madla freuen. Um 19 Uhr spielen die "Saitenspinner" im Festzelt.

Dienstag (28. Juni 2022)

Am Dienstag ist Familientag mit Ermäßigungen an allen Geschäften bis 19 Uhr. "Gipfelgaudi" leitet den Kärwa-Abschluss ein, der seinen Höhepunkt bei einem Feuerwerk um 22 Uhr findet.

Nürnberger Kirchweihen 2022: Band "Klostergold" sorgt in Kleinreuth hinter der Veste für Stimmung

Freitag (24. Juni 2022): 19 Uhr Bieranstich, es spielt „Klostergold“

Samstag (25. Juni 2022): 19 Uhr Livemusik

Sonntag (26. Juni 2022): 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Pyrbaumer Blaskapelle , 16.30 Uhr Blechragout

, 16.30 Uhr Montag (27. Juni 2022): 18 Uhr Knoblauchsländer Musikanten

Alle kommenden Termine der Nürnberger Stadtteil-Kirchweihen finden sich auf der Webseite der Stadt Nürnberg. Im Juli feiern beispielsweise Kornburg, Wetzendorf und Schniegling ihr Kirchweih-Comeback.