Am Montag (14. November 2022) öffnet die Nürnberger Kinderweihnacht ihre Tore wieder. Nach zweijähriger Pause kehren das Sternenhaus, der hausgemachte Eierpunsch und viele weitere Attraktionen zurück. Seit 1999 ist sie ein fester Bestandteil des Nürnberger Christkindlesmarktes. Die Kinderweihnacht ist durch den kindgerechten Aufbau vor allem für Familien ansprechend. Zur Eröffnung wird ein Gospel-Chor um 17 Uhr die Kinderweihnacht einweihen.

Nürnberger Kinderweihnacht: Nostalgische Fahrgeschäfte "holen Kindheitserinnerungen zurück"

Für die Kinder wird es auf der Kinderweihnacht viel zu erleben geben. Das Highlight ist neben einer Eisenbahn und einem kleinen Riesenrad das Etagen-Karussell. "Man sieht oft Eltern, die auch damit fahren", sagt der Veranstalter gegenüber inFranken.de. All diese Fahrgeschäfte seien in einer nostalgischen Optik gehalten und "holen Kindheitserinnerungen zurück".

Neben den Fahrgeschäften sind Mitmachbuden geplant. Dort könnten Kinder für wenig Geld selbst kleine Weihnachtsgeschenke basteln und backen: Angeboten würden zum Beispiel eine Kerzenwerkstatt und eine Weihnachtsbäckerei. Auch normale Verkaufsstände wie "beim klassischen Weihnachtsmarkt" seien vertreten, verrät der Veranstalter zudem.

Für die Verpflegung der Besucher*innen sei Dank vieler Essensbuden gesorgt. "Den hausgemachten Eierpunsch wird es auch wieder geben", freut sich der Veranstalter. Zu essen gibt es Süßes und Deftiges - "Bratwurst muss sein". Kinderpunsch für die Kleinen und Glühwein für die Eltern seien selbstverständlich zu finden.

Märchenstunde im Sternenhaus

Das Sternenhaus ist ab Samstag (26. November 2022) bis Freitag (23. Dezember 2022) geöffnet und bietet wie jedes Jahr ein großes Kinderkulturprogramm.

Dieses beinhaltet beispielsweise Märchen und Geschichten, Kinderopern oder Kindertheater. Dienstags und donnerstags werde das Nürnberger Christkind vor Ort sein und zur Märchenstunde und einer Freifahrt auf dem Karussell einladen.

Die Öffnungszeiten des Sternenhauses sind von Montag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 13.30 bis 17 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr.

Wunschbaum und Spenden-Aktion

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht laut dem Veranstalter auch eine Charity-Aktion: "An jedem Stand kann gespendet werden." Die Spenden kämen bedürftigen Kindern zugute.

Kinder aus Einrichtungen für Bedürftige in der Region könnten an einem Wunschbaum einen Zettel mit ihrem Wunsch aufhängen. Besucher*innen könnten einen oder mehrere dieser Zettel mit nach Hause nehmen, das Geschenk kaufen, verpacken und an die Veranstalter übergeben. Diese übermittelten es an die jeweiligen Einrichtungen weiter, um somit bedürftigen Kindern an Weihnachten eine Freude zu machen.

Die Schausteller können sich ebenfalls freuen, denn für sie fängt die Kinderweihnacht schon vor dem Christkindlesmarkt an. Dadurch sollen sie sich nach zweijähriger Zwangspause wieder in das Geschäft einfinden. "Wir rechnen mit einem Erfolg", sagt der Veranstalter der Nürnberger Kinderweihnacht abschließend.

