Das Nürnberger Herbstvolksfest 2023 startet bereits am Freitag (25. August 2023) am Dutzendteich. Bis einschließlich Sonntag (10. September 2023) erwartet die Gäste dort eine große Auswahl an Fahrgeschäften, ein umfangreiches Programm sowie zahlreiche Möglichkeiten zu essen und zu trinken. Darüber hinaus sind zwei Feuerwerke geplant - alles, was man über das Herbstvolksfest in Nürnberg wissen muss, erfährst du bei inFranken.de.

Herbstvolksfest 2023 in Nürnberg: Das sind Fahrgeschäfte und Feuerwerks-Termine

Das Volksfest beginnt am Freitag (25. August 2023) neben dem Festzug und dem offiziellen Bieranstich direkt mit dem Eröffnungsfeuerwerk um 22.15 Uhr. Die Öffnungszeiten gestalten sich folgendermaßen: Bis einschließlich Sonntag (10. September 2023) hat das Herbstvolksfest für gut zwei Wochen täglich von 14 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen startet das Event bereits um 13 Uhr, während freitags, samstags und vor Feiertagen sogar bis 24 Uhr Betrieb ist. Jeden Tag erwartet die Gäste ein großes Angebot an Fahrgeschäften:

Auf Manitus Spuren

Autoscooter Hollywood

Autoskooter Braun

Autoskooter Krug

Black Out

Break Dance

Bugs & Bees

Ghost Rider

Hanse- Riesenrad

Infinity

Jaguar

Roll Over

Swing Time

Techno Power

Top Spin Fresh

Wellenflug

Wilde Maus

XXL Racer

XXL Krake

Darüber hinaus gibt es auf dem Nürnberger Herbstvolksfest 14 Kinder-Fahrgeschäfte sowie sechs weitere Schausteller, die sich im Feld zwischen Belustigung, Geisterbahn und Schaubude bewegen. Jeden Mittwoch gibt es halbe Fahrpreise sowie einen Artikel zum halben Preis an jedem Verkaufsgeschäft. Gäste erwartet eine reichliche Auswahl an fränkischen und internationalen Speisen, auch für Vegetarier ist einiges dabei. Am letzten Tag (10. September 2023) kann man mit dem Abschlussfeuerwerk um 22 Uhr noch ein zweites Feuerwerk auf dem Nürnberger Volksfest erleben.

Programm-Übersicht für das Nürnberger Herbstvolksfest 2023

Neben den Feuerwerken am Freitag (25. August 2023) und am Sonntag (10. September 2023) gibt es auf dem Volksfest auch zwischendurch einige erwähnenswerte Programmpunkte. Es wird Samba und einen türkischen Abend geben, außerdem werden Prinzessinnen und Superhelden an einem bestimmten Termin erwartet. InFranken.de gibt einen Überblick über das Volksfest-Programm 2023:

Festzug, Bieranstich und Eröffnungsfeuerwerk (25. August 2023)

Samba rund um den Platz (26. und 27. August 2023)

Seniorennachmittag mit Tombola (29. August 2023)

Türkischer Abend zu Nürnbergs Partnerstadt Antalya (31. August 2023)

Prinzessinnen und Superhelden sowie Nacht der 1000 Lichter (1. September 2023)

Samba rund um den Platz (2. September 2023)

Schminkfee, Kasperltheater und Maskottchenparade (3. September 2023)

Rosa Montag im Festzelt Papert (4. September 2023)

Seniorennachmittag mit Tombola (5. September 2023)

Ladies Night mit halben Fahrpreisen für Damen (7. September 2023)

Azubi-Speed-Dating im Riesenrad sowie Magic Frieday (8. September 2023)

Oldtimerparade (9. September 2023)

Abschlussfeuerwerk (10. September 2023)

Seit Beginn des Jahres können sich Besucher des Nürnberger Areals außerdem über neue Toiletten freuen. Neben den Gästetoiletten der Gastronomiebetriebe gibt es nun sechs "nagelneue gepflegte Toilettenanlagen", die sich "strategisch günstig verteilt" über das Volksfest erstrecken. Neben dem Riesenrad steht eine neue Behindertentoilette. Insgesamt gibt es damit auf dem Gelände zwölf Toilettenanlagen, vier Behindertentoiletten und fünf Wickeltische. Das Nürnberger Volksfest sei, so die Veranstalter, das "zweitgößte Volksfest Bayerns und eines der zehn größten Volksfeste Deutschlands."

