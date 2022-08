Nürnberger Herbstvolksfest 2022 begann am Freitag (26. August 2022)

Das lang ersehnte Nürnberger Herbstvolksfest am Dutzendteich ist zurück. Nur besseres Wetter hätten sich wohl alle Beteiligten gewünscht. Trotz Dauerregens kam dennoch gute Stimmung auf und auch bayerische Politik-Prominenz zeigte sich. Bis zum 11. September 2022 können sich die Besucher auf viele Fahrgeschäfte, Essensstände und Attraktionen freuen.

Update vom 28.08.2022: Nürnberger Herbstvolksfest mit "bombastischer Stimmung" trotz Regen

Wie der Süddeutsche Schaustellerverband am Sonntag (28. August 2022) in einer Pressemitteilung berichtet, habe die nasse Abkühlung die Menschen nicht an einem Besuch des Volksfests gehindert. Vorsitzender Lorenz Kalb sagt: "Es war eine bombastische Stimmung im vollen Festzelt, die Eröffnung ist sehr gelungen. Wir konnten auch die Gelegenheit nutzen, zu Gesprächen mit wichtigen politischen Entscheidern wie Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger oder unserem Oberbürgermeister Marcus König zu den Anliegen der Schausteller."

Natürlich spiele das Wetter eine Rolle und man dürfe bei Dauerregen keine Rekordzahlen auf dem Platz erwarten. Angesichts des Wetters seien aber nahezu alle Schausteller sehr zufrieden gewesen. Bedauerlich sei die Absage des aufwendig vorbereiteten Festzugs, da die Regengüsse in diesem Zeitfenster zu stark gewesen seien.

"Das Regenwetter hat uns schon ein bisschen die Stimmung vermiest. Doch was soll man jammern, wir haben noch 14 Tage und freuen uns auf die Besucher, die jetzt kommen werden", so Christian Papert, Wirt im großen Festzelt. Viele Leute hätten zudem nicht vor einer Runde Riesenrad zurückgeschreckt, berichtet Fredi Geisler vom "Hanse Rad" aus Rostock.

Update vom 26.08.2022: Nürnberger Herbstvolksfest 2022 feiert Rückkehr - mit "gigantischem Eröffnungsfeuerwerk"

Die Veranstalter versprachen im Vorfeld des Volksfests einen "fantastischen Einstieg". "Viele haben drauf gewartet und darauf gehofft", schreiben sie auf der Facebook-Seite des Volksfests.

"Es wird zum diesjährigen Nürnberger Herbstvolksfest wieder ein gigantisches Eröffnungsfeuerwerk geben." Dieses findet demnach am Freitag um 22.15 Uhr statt. "Lasst euch das nicht entgehen", heißt es vonseiten der Organisatoren. "Wir freuen uns schon riesig auf euch." Zuvor treffen sich die Ehrengäste ab 17 Uhr am Eingang Bayernstraße, berichtet die Stadt Nürnberg. Demnach schließen sie sich dort um circa 17.30 Uhr dem Festzug an. Nach dem Anstich sorgt die Band "Bayermän" für Stimmung.

Im Anschluss daran findet der traditionelle Bieranstich statt. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König zapft gegen 18 Uhr auf dem Volksfestplatz im Festzelt Papert das erste Fass Bier an. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist mit von der Partie.

Update vom 17.08.2022: Neuer Festwirt beklagt enormen Personalmangel

Am Dienstag (16. August 2022) wurde vonseiten des Veranstalters der neue Wirt des Nürnberger Herbstvolksfests vorgestellt. Der 67-jährige Willy Krusig aus Karlsruhe bewirtet demnach erstmalig "Das Dorf" auf dem Volksfest. Der Gastronomiebereich soll in diesem Jahr die "größte reisende Kuckucksuhr der Welt" sowie eine "20 Meter hohe Windmühle" bieten.

Die zwei Highlights sollen den etwa 2500 Quadratmeter großen Biergarten überragen. Auf zwei schwenkbaren Buchenholzgrills werden verschiedene Grillspezialitäten angeboten. Nach Angaben des Veranstalters können sich die Besucher zum ersten Mal über "am offenen Feuer gegrillten Flammlachs" freuen. Das Getränkeangebot wird die Brauerei Tucher übernehmen.

Bereits während des Aufbaus beklagte der neue Festwirt Willi Krusig indes den erheblichen Personalmangel. "Wir kriegen dieses Jahr fast kein Personal", beklagte der Wirt. Dadurch würde sich auch der Aufbau verzögern. "Wir schaffen (Anm. d. Red.: arbeiten) momentan mit drei Leuten." Früher seien es 15 bis 18 Personen gewesen. Bis zur Eröffnung werde laut Krusig jedoch alles rechtzeitig fertig sein.

Erstmeldung vom 09.08.2022: Das sind die Programm-Highlights des Nürnberger Herbstvolksfests 2022

Auf dem Programm des Nürnberger Volksfests stehen in diesem Jahr wieder einige Highlights. Am Freitag (26. August 2022) startet die Eröffnung mit dem traditionellen Bieranstich und einem großen Eröffnungsfeuerwerk. Dienstags (30. August und 6. September 2022) findet um 14 Uhr der Seniorennachmittag im Festzelt statt und mittwochs - am Familientag - (31. August und 7. September 2022) zahlen Besucher nur noch halbe Preise.

Einen amerikanischen Abend mit "einheitlicher Gute-Laune-Musik" und einem thematisch angepassten Rahmenprogramm gibt es am Donnerstag (1. September 2022). Traditionell findet am Donnerstag (8. September 2022) ab 18 Uhr die Ladies' Night statt.

Ein besonderes Highlight sei das Azubi-Speed-Dating mit großen Arbeitgebern aus der Region im Riesenrad am Freitag (9. September 2022), bei dem Interessierte einen Ausbildungsplatz ergattern können, heißt es von den Veranstaltern. Das komplette Programm findet ihr hier im Überblick.

Familienskooter, Wildwasserbahn, Riesenrad: Auf diese Fahrgeschäfte dürfen sich Kinder und Erwachsene freuen

Viele Fahrgeschäfte erwarten Kinder und Erwachsene beim Nürnberger Herbstvolksfest.

Mehrere Autoscooter

Airwolf

Break Dance

Devil Rock

Hanse Riesenrad

Hollywood Familienskooter

Jaguar

Mexican Flight

Petersburger Schlittenfahrt

Roll Over

Skyfall

Super Rutsche

Techno Power

Time Machine

Trampolin

Wellenflug

Wilde Maus XXL

Wildwasserbahn 2 - auf Manitus Spuren

XXL Racer

XXL Krake

Für Kinder gibt es diese Fahrgeschäfte:

Beach Walking/Waterwalking-Bälle

Bungee Jumper

Die unendliche Reise

Feuersteins Reise

Flying Twist

Jumbo Jet

Kinder Sport Karussell

Kinderschiffschaukel

Kindersportkarussell

Kindertraum

Lustige Seefahrt

Mini-Ufo-Jet

Veteranen-Club

Außerdem können sich die Besucher auf folgende Geisterbahnen und Schaubuden freuen:

Bananas

Fuzzys Lachsalon

Happy Family

Happy Hour

Laser Pix

Original Rotor

Remmi Demmi

Spuk - der Geiser-Coaster

The new Psychodelic

Time Machine

Öffnungszeiten und Corona-Regeln auf dem Volksfest am Dutzendteich

Sonn- und Feiertage: 12 Uhr

Wochentags (außer mittwochs): 14 Uhr

Mittwochs (Familientage) und samstags: 13 Uhr

Die Schlusszeiten sind:

Täglich: 23 Uhr

Freitags, samstags: 24 Uhr

Thementage (donnerstags), Rosa Montag und Schlusstag: 23.30 Uhr

Laut Informationen des Veranstalters soll es keine Beschränkungen oder Besucherhöchstzahlen geben. Auch eine Testpflicht oder Nachweispflicht sei nicht erforderlich. Auf dem Gelände bestehe keine Maskenpflicht.

Jedoch werde empfohlen eine FFP2-Maske zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem verweist der Veranstalter des Nürnberger Herbstvolksfests auf bereitstehende Handdesinfektionsmittel sowie auf Waschgelegenheiten in den Toiletten.