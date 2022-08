Nürnberger Herbstvolksfest 2022 findet vom 26. August bis 11. September statt

Am Freitag, dem 26. August 2022, startet wieder das Nürnberger Herbstvolksfest am Dutzendteich. Bis zum 11. September können sich die Besucher auf die vielen Fahrgeschäfte, Essensstände und Attraktionen freuen. Für das Eröffnungswochenende hat der Veranstalter bereits Highlights wie den traditionellen Bieranstich oder das Eröffnungsfeuerwerk angekündigt.

Das sind die Programm-Highlights des Nürnberger Herbstvolksfests 2022

Auf dem Programm des Nürnberger Volksfests stehen in diesem Jahr wieder einige Highlights. Am Freitag (26. August 2022) startet die Eröffnung mit dem traditionellen Bieranstich und einem großen Eröffnungsfeuerwerk. Dienstags (30. August und 6. September 2022) findet um 14 Uhr der Seniorennachmittag im Festzelt statt und mittwochs - am Familientag - (31. August und 7. September) zahlen Besucher nur noch halbe Preise.

Einen amerikanischen Abend mit "einheitlicher Gute-Laune-Musik" und einem thematisch angepassten Rahmenprogramm gibt es am Donnerstag, dem 1. September 2022. Traditionell findet am Donnerstag, dem 8. September ab 18 Uhr die Ladies' Night statt.

Ein besonderes Highlight sei das Azubi-Speed-Dating mit großen Arbeitgebern aus der Region im Riesenrad am Freitag (9. September 2022), bei dem Interessierte einen Ausbildungsplatz ergattern können, heißt es von den Veranstaltern. Das komplette Programm findet ihr hier im Überblick.

Familienskooter, Wildwasserbahn, Riesenrad: Auf diese Fahrgeschäfte dürfen sich Kinder und Erwachsene freuen

Viele Fahrgeschäfte erwarten Kinder und Erwachsene beim Nürnberger Herbstvolksfest.

Mehrere Autoscooter

Airwolf

Break Dance

Devil Rock

Hanse Riesenrad

Hollywood Familienskooter

Jaguar

Mexican Flight

Petersburger Schlittenfahrt

Roll Over

Skyfall

Super Rutsche

Techno Power

Time Machine

Trampolin

Wellenflug

Wilde Maus XXL

Wildwasserbahn 2 - auf Manitus Spuren

XXL Racer

XXL Krake

Für Kinder gibt es diese Fahrgeschäfte:

Beach Walking/Waterwalking-Bälle

Bungee Jumper

Die unendliche Reise

Feuersteins Reise

Flying Twist

Jumbo Jet

Kinder Sport Karussell

Kinderschiffschaukel

Kindersportkarussell

Kindertraum

Lustige Seefahrt

Mini-Ufo-Jet

Veteranen-Club

Außerdem können sich die Besucher auf folgende Geisterbahnen und Schaubuden freuen:

Bananas

Fuzzys Lachsalon

Happy Family

Happy Hour

Laser Pix

Original Rotor

Remmi Demmi

Spuk - der Geiser-Coaster

The new Psychodelic

Time Machine

Öffnungszeiten und Corona-Regeln auf dem Volksfest am Dutzendteich

Sonn- und Feiertage: 12 Uhr

Wochentags (außer mittwochs): 14 Uhr

Mittwochs (Familientage) und samstags: 13 Uhr

Die Schlusszeiten sind:

Täglich: 23 Uhr

Freitags, samstags: 24 Uhr

Thementage (donnerstags), Rosa Montag und Schlusstag: 23.30 Uhr

Laut Informationen des Veranstalters soll es keine Beschränkungen oder Besucherhöchstzahlen geben. Auch eine Testpflicht oder Nachweispflicht sei nicht erforderlich. Auf dem Gelände bestehe keine Maskenpflicht.

Jedoch werde empfohlen eine FFP2-Maske zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem verweist der Veranstalter des Nürnberger Herbstvolksfests auf bereitstehende Handdesinfektionsmittel sowie auf Waschgelegenheiten in den Toiletten.