Nürnberg vor 1 Stunde

Besondere Grillstationen

Nürnberger Volksfest mit neuem Wirt: Er hat aktuell nur drei Mitarbeiter - doch kündigt große Gastro-Highlights an

Das Nürnberger Herbstvolksfest am Dutzendteich startet am Freitag (26. August 2022) - nach langer Corona-Zwangspause. Der neue Wirt kündigt große Highlights an - beklagt aber zugleich brutalen Personalmangel.