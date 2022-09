Nürnberger Herbstvolksfest 2022: Die schönsten Bilder vom Abschlusswochenende

Mit großem Feuerwerk am Sonntag - Volksfest in Nürnberg nach zwei Wochen zu Ende

- Volksfest in Nürnberg nach zwei Wochen "Schüttete wie aus Badewannen": Samstage machten Veranstalter und Budenbetreibern zu schaffen

machten Trotzdem "zufrieden": Organisatoren ziehen Fazit

Nach etwas mehr als zwei Wochen (26. August 2022 bis 11. September 2022) ist das Nürnberger Herbstvolksfest 2022 beendet. Nach dem großen Erfolg des Frühlingsfests in Nürnberg sind die Veranstalter auch mit diesem Volksfest zufrieden, wie es in einem Fazit heißt. Die Budenbetreiber sind ebenfalls glücklich über den Erfolg des Herbstvolksfests - auch wenn es laut Sprecher an allen "Herbstvolksfest-Samstagen schüttete wie aus Badewannen".

Die schönsten Momente festgehalten: Die Bildergalerie des Nürnberger Herbstvolksfests 2022

Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands: "Insgesamt war der Zuspruch am Herbstvolksfest in Ordnung, wir sind zufrieden". Mit großem Feuerwerk und vielen Attraktionen für Groß und Klein konnte das Fest dieses Jahr überzeugen. "Der Auto-Skooter lief prima, das Kinderkarussell meiner Mutter ebenso", erklärt Fahrgeschäftsbetreiber Johannes Braun. Am Sonntag (11. September 2022) ging das Event mit einem großen Feuerwerk zu Ende. Die schönsten Momente des Abschlusswochenendes findet ihr in unserer Bildergalerie vom Nürnberger Herbstvolksfest 2022: