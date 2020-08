Die Nürnberger Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sorgt sich um die steigenden Zahlen von häuslicher Gewalt im Zuge der Corona-Pandemie. Um für die Auswirkungen der Maßnahmen bei eines erneuten Lockdowns im Falle einer zweiten Welle gewappnet zu sein, stellt die Fraktion nun einen Antrag im Ausschuss, wie aus einer Pressemitteilung der Grünen hervorgeht.

Die Bevölkerung ist während der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Vor allem Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, litten besonders unter den Konsequenzen der Ausgangsbeschränkungen.

Studie zeigt: Zahlen häuslicher Gewalt steigen im Zuge der Corona-Pandemie

Die Technische Universität München hat in einer Studie die Gewalt gegen Frauen und Kinder untersucht. Die Zahlen zeigen, dass die Fälle von häuslicher Gewalt im Zuge der Corona-Krise wohl stark zugenommen haben.

Rund drei Prozent der Frauen in Deutschland sind im Zeitraum der strengen Kontaktbeschränkungen zu Opfern körperlicher Gewalt in ihrem zu Hause geworden. In 6,5 Prozent aller Haushalte erfuhren auch Kinder gewalttätige Bestrafungen.

Viele Frauen und Kinder sitzen mit den Tätern zu Hause fest - oftmals ohne die Möglichkeit, eine Beratungsstelle zu kontaktieren oder sich anderweitig zu helfen.

Grüne fordern präventive Maßnahmen zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt

Die Grünen stellen deshalb einen Antrag im zuständigen Ausschuss. Die Forderungen lauten wie folgt:

Die Leitungen der Nürnberger Frauenberatungsstelle und der Frauenhäuser sollen in den zuständigen Ausschuss eingeladen werden, um über die aktuelle Situation in den Häusern zu berichten

Die Verwaltung soll berichten, welche präventiven Maßnahmen bei steigender häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder ergriffen werden

Es soll aufgezeigt werden, welche Strategien oder Maßnahmen für eine potenzielle zweite Corona-Welle zum Schutz von Opfern geplant sind

Vergangenen Monat hat die Partei einen Antrag bei der Stadt Erlangen gestellt, um Straßennamen überprüfen zu lassen. Der Grund: Verbindungen zum Nationalsozialismus. Zuletzt wurde außerdem gegen geplante Parkhäuser in Nürnberg protestiert - am liebsten hätten die Grünen gar keine Autos mehr in der Stadt.