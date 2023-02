Medizinstudierende können künftig einen Teil ihres Praktischen Jahrs im Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg ableisten, um so das Arbeitsumfeld des Öffentlichen Gesundheitsdiensts (ÖGD) kennenzulernen. Auch Weiterbildungen von Medizinerinnen und Medizinern sollen hier angeboten werden.

Wie die Stadt Nürnberg berichtet, sei dies ein erstes Ergebnis des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, den die Bundesregierung 2020 beschlossen hat. In diesem ist die Optimierung der Personalakquise und Personalentwicklung ein zentrales Thema – denn die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass bundesweit in den Gesundheitsämtern Personal und finanzielle Ressourcen fehlten.

„Um Nachwuchs im ärztlichen Bereich der Gesundheitsämter zu gewinnen, ermöglicht es die dahingehend geänderte Approbationsordnung für Ärzte, dass ein Drittel (Tertial) des Praktischen Jahrs nun auch in Gesundheitsämtern abgeleistet werden kann“, so Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit.

Dr. Katja Günther, medizinisch-fachliche Leiterin des Gesundheitsamts, ergänzt: „In Nürnberg haben wir seitens des Gesundheitsamts bereits entsprechende Gespräche mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg geführt.“

Im Bereich der Weiterbildung für Medizinerinnen und Mediziner, die nach dem Medizinstudium und Erhalt der Approbation erfolgt, ist die Einrichtung von Weiterbildungsstellen in den Gesundheitsämtern und die Anrechenbarkeit von Weiterbildungszeiten aus dem ÖGD für Weiterbildungen in der Kinder- und Jugendmedizin oder der Psychiatrie vorgesehen.

Im Medizinstudium in Bayern gibt es seit 2021 Studienplätze für Humanmedizin über die Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Quote). Über die ÖGD-Quote werden ein Prozent der bayerischen Medizinstudienplätze für Bewerberinnen und Bewerber vorgehalten, die ein besonderes Interesse an der ärztlichen Tätigkeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst haben. Die Absolventinnen und Absolventen verpflichten sich, für zehn Jahre im ÖGD zu arbeiten. Mittlerweile haben bereits 33 junge Menschen über die ÖGD-Quote ihr Medizinstudium angetreten; die ersten Absolventinnen und Absolventen werden voraussichtlich im Jahr 2029 ihre Tätigkeit aufnehmen.