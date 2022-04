Nürnberger Frühlingsfest 2022 besonders gut besucht

Offensichtlich ist die Freude am Nürnberger Frühlingsfest nach zwei coronabedingten Ausfällen heuer besonders groß. Volksfest-Sprecher Peter Budig nennt es begeistert "das bombastischste Fest aller Zeiten". Heute (29. April 2022) um 13.30 Uhr will der Werbeausschuss Nürnberger Volksfeste bekannt geben, ob es in die Verlängerung geht. Die Planung sei aber nicht ganz einfach.

Geht Nürnberger Frühlingsfest eine Woche länger? Schausteller müssen verfügbar sein

Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg als Veranstalterin habe der Süddeutsche Schaustellerverband im Vorfeld bereits über die Möglichkeiten einer Verlängerung beraten. In der Vergangenheit sei dies schon aufgrund von schlechtem Wetter umgesetzt worden. Dieses Jahr führt ein anderer Grund dazu: Es sei deutlich geworden, wie sehr die Menschen es genießen, endlich "wieder rauszukommen" und aufeinanderzutreffen, betont Budig.

Doch die einwöchige Verlängerung sei "eine komplexe Sache". Denn die Schausteller*innen seien streng getaktet, hätten höchstens zwei Tage zum Ab- und Aufbauen für die nächste Veranstaltung. Fallen manche von ihnen aus diesem Grund weg, entstünden Lücken auf dem Gelände. "Ein Platz voller Lücken verliert jede Atmosphäre. Er muss geschlossen sein", macht Budig deutlich. Zusätzlich müssten Buden aus einer verwandten Branche gefunden und nicht willkürlich ausgewählt werden. Viele Besprechungen mit den beteiligten Verbänden über die Möglichkeiten einer lückenlosen Besetzung seien bereits geführt worden.

"Es ist im Gespräch, dass Montag und Dienstag Umbautage sind." Dann würde das Nürnberger Volksfest kurzzeitig pausieren. Dieser Hinweis lässt vermuten, dass eine Verlängerung in den Worten Budigs "ziemlich wahrscheinlich" ist. Zum Schluss weist er auf ein Abschlussfeuerwerk hin, das im Falle der Verlängerung im Gespräch sei.

Diese Attraktionen erwarten die Besucher am Freitag und Samstag auf dem Nürnberger Volksfest

Am "Magic Friday" (29. April) kündigt der Schaustellerverband ab 18 Uhr einen "großen Lichterzauber" an. "Bunte Morph-Gestalten unterhalten die Menschen mit ihren akrobatischen Kunststücken. Stelzenfiguren, die in der Dämmerung leuchten, überraschen in fantasievollen Kostümen." Die "Nighttrons" sind ab 19 Uhr mit ihrem Roboter Walk-Act zu sehen. "Oakleaf" zeigen ihre Stelzenkunst und Planeten sowie Flowerpower gehören ebenfalls dazu.

Im Festzelt Papert tritt ab 18 Uhr außerdem die Band "Lederhosenrocker" auf. Im Volksfest Herzla trifft ab 20 Uhr fränkische Volksmusik auf Urbane Beats mit "Kellerkommando". In der Hütten sorgt ab 19 Uhr die Band "Gaudifranken" für Unterhaltung.

Am Samstag (30. April) ist ein großes Oldtimertreffen mit Fahrerstammtisch (Ofenwerk/Altmühltal Classic Sprint) geplant. Ab 16 Uhr bewegt sich ein Oldtimerkorso über den Platz. Bei einem Treffen am Eingang Große Straße lässt es Fachsimpeln, die Oldtimer begutachten und mit den Besitzer*innen sprechen.

Im Festzelt Papert werden ab 19 Uhr wieder die "Gaudifranken" auftreten. Im Volksfest Herzla ist ab 13 Uhr zünftige Blasmusik mit "Enzis Blaskapelle" zu hören. Ab 20 Uhr kommen erneut fränkische Volksmusik und Urbane Beats mit "Kellerkommando" zusammen, so die weitere Ankündigung in der Pressemitteilung zum Nürnberger Frühlingsfest.