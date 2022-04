Auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich schreiten die Vorbereitungen für das Nürnberger Frühlingsfest 2022 voran, berichtet der Werbeausschuss Nürnberger Volksfeste. Etliche Fahrgeschäfte und gastronomische Angebote befänden sich im Aufbau und nähmen bereits Gestalt an, heißt es. Dass das Fest nach langer Corona-Pause wieder stattfinden kann, war lange nicht sicher.

Das gelte etwa für das neue "Volksfest Herzla", einen zweistöckigen gastronomischen Betrieb der Brüder Röschke. Auch das bekannte Papert’sche Festzelt sei bereits aufgestellt. Der Festwirt Peter Lössel habe seinen Betrieb "Gigerlas Lössel" in Grundzügen errichtet, nur die dekorativen Hühnerfiguren hätten am Freitag (1. April 2022) noch auf die Handwerker gewartet.

Neues Fahrgeschäft "XXL Racer" am Nürnberger Frühlingsfest - "wie ein Propeller mit zwei Gondeln am Ende"

"Die Achterbahn am Eingang Bayernstraße, das kann man jetzt schon erkennen, wird wieder eine schöne Anlaufstelle für alle, die gerne bergab und bergauf fahren", kündigt der Ausschuss an. "Heidi The Coaster" der Familie Ewald Schneider gastiere erstmals in Nürnberg und sei die größte der drei Achterbahnen, die diesmal zur Wahl stehen.

Spektakulär soll es auch bei Neuzugang Arnd Bergmann zugehen. Der Münchner mit Firmensitz in Straubing habe 2017 sein neues Fahrgeschäft "XXL Racer" erworben. Es handle sich um einen 55 Meter hohen "Booster Maxxx" der italienischen Hersteller-Firma Fabbri.

Er sehe aus wie ein Propeller mit zwei Gondeln am Ende, in die jeweils acht Mitfahrer einsteigen könnten. "Nachdem ich bereits im Januar die Sondergenehmigungen für den Schwertransport beantragt hatte, habe ich nun mit meinen vier Lkws das Fahrgeschäft persönlich nach Nürnberg gebracht", wird Bergmann zitiert. "Ich beschäftige ganzjährig vier Mitarbeiter, die schon seit Jahren mit mir reisen. Wir kochen und essen zusammen, sie leben in ihren Wohncontainern mit Bad und Waschmaschine, ich im Wohnwagen. Der Aufbau nimmt zwei bis drei Tage in Anspruch."

Vierfache Erdbeschleunigung wirkt auf Fahrgäste in Nürnberg - so viel kostet der Eintritt

Moderne Fahrgeschäfte wie der XXL Racer würden heute über eine im Fahrgeschäft eingebaute Hydraulik in die erforderliche Höhe gebracht. Die Fans des rasanten XXL Racers erwarte eine Fahrt mit bis zu 100 km/h.

4 g, also vierfache Erdbeschleunigung wirke auf die Fahrgäste. Die Fahrt koste 7 Euro.

Wie alle Schausteller könne Bergmann, so heißt es in der Mitteilung, die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Kosten – "allein der Diesel für den An- und Ab-Transport kostet um die 4000 Euro" – nicht auf den Fahrpreis der Gäste des Nürnberger Volksfestes umlegen.