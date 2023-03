Nürnberger Frühlingsfest 2023 startet bald: Alle Infos zum diesjährigen Programm

In wenigen Wochen beginnt in Nürnberg das diesjährige Frühlingsfest. Das große Volksfest startet bereits am 8. April 2023 und empfängt bis einschließlich 23. April 2023 täglich Besucher*innen am Dutzendteich in Nürnberg. Auch in diesem Jahr ist wieder allerhand geboten: Zahlreiche Attraktionen, Thementage und verschiedene Programmpunkte sowie nicht zuletzt zwei Feuerwerk-Termine sollen die Gäste anlocken.

Frühlingsfest in Nürnberg 2023: Öffnungszeiten, Attraktionen und Verköstigungen

Das große Nürnberger Frühlingsfest startet am Samstag (8. April 2023). Für den gesamten Fest-Zeitraum gelten folgende Öffnungszeiten: Das Volksfest öffnet jeweils ab 14 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits um 13 Uhr. Es schließt jeweils um 23 Uhr, freitags, samstags und vor Feiertagen erst um 24 Uhr. Zahlreiche Attraktionen warten in diesem Jahr am Dutzendteich auf Besucher und Besucherinnen und auch für Kinder werden allerhand Fahrgeschäfte angeboten. Mit dabei sind unter anderem:

Action House

Autoscooter

Black Out

Break Dance

Die unendliche Reise

Euro-Rutsche

Frisbee

Heidi The Coaster

Jaguar

Jules Verne Tower

Jupiter Rad

Kindersportkarussell

Mini-Ufo-Jet

Petersburger Schlittenfahrt

Piraten-Fluss

Roll Over

Spuk - Castle of Doom

Swing Time

Top Spin No. 1

Traumflug

Twister

Villa Wahnsinn

Voodoo Jumper

Wellenflug

Wilde Maus

XXL Racer

Neben Achterbahnen und Karussells gibt es auf dem Nürnberger Frühlingsfest 2023 auch allerhand Essen und Trinken. Neben Klassikern wie Bratwurst, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln gibt es auf dem Volksfest beispielsweise fränkische Küche wie Hähnchen, Haxen und Ähnliches. Fans internationaler Gerichte wie beispielsweise Pizza, Langos, Hot Dogs oder gebratenen Nudeln werden auf dem Fest ebenfalls fündig. Und auch Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder Allergien haben, stoßen auf dem Festplatz auf genügend Auswahl, wie die Veranstalter versprechen. Eine beliebte und schon Jahrzehnte alte Institution wird in diesem Jahr zum ersten Mal fehlen: Die Wirte haben für die Fans jedoch einen Trost parat.

Programm, Events und Parkplatz-Suche: Wichtige Infos zum Nürnberger Volksfest im April

Auf die Besucher und Besucherinnen des Nürnberger Frühlingsfests 2023 warten auch in diesem Jahr zahlreiche Events. Neben dem Besuch der Osterhasen, die Süßigkeiten an Kinder verteilen, ist auch sonst fast täglich etwas geboten: Verschiedene Thementage sowie zwei Feuerwerke stehen auf dem Programm. Jeden Mittwoch ist außerdem Familientag: halbe Fahrpreise und an jedem Geschäft ein Artikel zum halben Preis. Die wichtigsten Programmpunkte findet ihr hier zusammengefasst:

Samstag (8. April 2023): Eröffnungstag mit Festzug und offiziellem Bieranstich um 17 Uhr

Sonntag (9. April 2023): Volksfestführung

Dienstag (11. April 2023): Seniorennachmittag im Festzelt Papert

Mittwoch (12. April 2023): Familientag

Donnerstag (13. April 2023): Themenabend "Spanische Fiesta"

Freitag (14. April 2023): Prinzessinnen und Superhelden auf dem Festplatz, Feuerwerk um 22.15 Uhr

Samstag (15. April 2023): Volksfest-Biathlon und Samba

Sonntag (16. April 2023): Volksfestführung, Traktortreffen, Kinderschminken und Maskottchen-Parade

Montag (17. April 2023): Rosa Montag im Festzelt Papert

Dienstag (18. April 2023): Gottesdienst und Seniorennachmittag

Mittwoch (19. April 2023): Familientag

Donnerstag (20. April 2023): Ladies Night

Freitag (21. April 2023): Magic Friday

Samstag (22. April 2023): Oldtimer-Parade

Sonntag (23. April 2023): Volksfestführung und Abschluss-Feuerwerk um 22 Uhr

Wer das Fest mit dem Auto besucht, kann es gegen eine Parkgebühr auf den Parkplätzen an der Großen Straße, rund um die Kongresshalle, an der Bayernstraße, am Parkplatz Meistersingerhalle und an der Schultheißallee abstellen. Ein kostenloser Fahrradabstellplatz befindet sich am Eingang Große Straße, obendrein ist gegen eine Gebühr ein bewachter Abstellplatz am Eingang Bayernstraße vorhanden. Eine Beschränkung der Gästezahl oder andere Einschränkungen gibt es nicht. Der Aufenthalt von Minderjährigen ist durch das Jugendschutzgesetz geregelt, Tiere (ausgenommen Blindenführhunde) dürfen nicht aufs Nürnberger Frühlingsfest mitgebracht werden.