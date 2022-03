Der Zeitraum für das Nürnberger Frühlingsfest 2022 steht fest: Traditionell am Tag nach Karfreitag soll die Eröffnung am 16. April stattfinden. Der letzte Tag ist am 1. Mai vorgesehen.

Der Pressesprecher der Nürnberger Volksfeste, Peter Budig, kann am Dienstag (22. März 2022) im Gespräch mit inFranken.de noch nichts Genaues zum diesjährigen Programm verkünden. Der Grund: Ein wichtiger Pressetermin stehe noch aus. Am kommenden Freitag soll die "neue Erlebnisgastronomie zum Nürnberger Frühlingsfest mit völlig neuem Konzept" vorgestellt werden, schreibt der Werbeausschuss Nürnberger Volksfeste in einer Einladung.

Nürnberger Frühlingsfest soll auch 2022 ein "Familienfest" und "keine Partyzone" werden

Noch Anfang März herrschte Unsicherheit beim Süddeutschen Schaustellerverband, ob das Frühlingsfest trotz Pandemie und Ukraine-Krieg organisiert werden könne. Die Entscheidung dafür dürfte vor allem die geplagten Schausteller erleichtern. "Wir werden ein normales Fest wie früher ohne Besucherbeschränkungen haben", stellt Budig klar. "Das Nürnberger Frühlingssfest soll keine Partyzone, sondern ein Familienfest sein. Darauf legen wir großen Wert."

Zum Nürnberger Frühlingsfest gehörten traditionell "viele Kulturveranstaltungen, Kooperationen mit Museen, Familien- und Thementage. Uns ist wichtig, ein sauberes, friedliches Fest mit hohen Sicherheitsstandards zu veranstalten", so der Pressesprecher.

Das Nürnberger Frühlingsfest ziehe nicht nur Gäste aus dem Nürnberger Land und Franken an. Auch Menschen aus Asien oder anderen außereuropäischen Ländern planten "ihre Europareise nach solchen Volksfesten und da stehen wir immer mit auf dem Plan", stellt Budig fest und fügt hinzu: "Ein Volksfest soll etwas sein, wo die Leute hingehen und staunen." Dafür sorgten vor allem verschiedene Gruppen und Darsteller, die Außergewöhnliches präsentierten. Das letzte Wort zum Konzept des Nürnberger Frühlingsfests ist noch nicht gesprochen, doch in wenigen Tagen soll mehr Klarheit herrschen.

Die Stadt Erlangen schaut gespannt auf das Nürnberger Frühlingsfest. Wenn es erfolgreich durchgeführt werden könne, sei dies ein positives Zeichen für die Erlanger Bergkirchweih.