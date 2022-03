Das Nürnberger Frühlingsfest 2022 wird stattfinden und die Planungen werden immer konkreter: Traditionell am Tag nach Karfreitag soll das Fest am 16. April eröffnet werden. Der letzte Tag ist für den 1. Mai vorgesehen.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag (25. März 2022) wurde eine "neue Erlebnisgastronomie zum Nürnberger Frühlingsfest mit völlig neuem Konzept" vorgestellt. So die Formulierung des Werbeausschusses Nürnberger Volksfeste in einer Einladung.

Update vom 25. März 2022, 16.30 Uhr: Nürnberger Frühlingsfest bekommt doppelstöckiges "Volksfest-Herzla"

Schaustellerchef und Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbandes Lorenz Kalb habe sich auf der Pressekonferenz erleichtert gezeigt: "Endlich wieder Nürnberger Frühlingsfest. Die Schausteller kehren nach über zwei Jahren Corona-Pause seit Herbst 2019 wieder in ihre Berufe und ihr gewohntes soziales Leben zurück." Der Festplatz solle 2022 neu umstrukturiert werden. In der Mitte des Platzes werde ein doppelstöckiges Haus mit Balkon, das "Volksfest-Herzla" errichtet.

"Mit 800 Sitzplätzen, Terrasse und Festgarten, mehreren Bühnen auf 2500 Quadratmetern Gesamtfläche. Neben fränkischen Tucherbier-Spezialitäten ist auch die Speisekarte bewusst fränkisch gehalten", so die Beschreibung in der Pressemitteilung. Zum Beispiel erwarte die Gäste Schäuferla, Spießbraten und Ente. Betrieben werde es von den Unternehmer-Brüdern Andreas und Simon Röschke. Die gebürtigen Nürnberger leiten das Traditionslokal "Tucher Mautkeller" nahe der Lorenzkirche.

Eine weitere Neuigkeit: "Der traditionelle verbilligte Gutscheinheftverkauf am Eröffnungstag findet heuer zugunsten von Familien aus Nürnbergs ukrainischer Partnerstadt Charkiw statt." Die Schausteller hätten sich bereit erklärt, den Reinerlös zu verdoppeln und 5000 Euro zu spenden. Ukrainische Familien, die vor dem Krieg fliehen mussten, sollen während der Festtage immer wieder eingeladen werden. "Volksfeste sind das kleine Glück für alle Familien, gerade in schweren Zeiten", so Kalb.

Erstmeldung vom 22. März 2022, 14:45 Uhr: Nürnberger Frühlingsfest soll auch 2022 ein "Familienfest" und "keine Partyzone" sein

Noch Anfang März herrschte Unsicherheit beim Süddeutschen Schaustellerverband, ob das Frühlingsfest trotz Pandemie und Ukraine-Krieg organisiert werden könne. Die Entscheidung dafür dürfte vor allem die geplagten Schausteller erleichtern. "Wir werden ein normales Fest wie früher ohne Besucherbeschränkungen haben", stellt Budig klar. "Das Nürnberger Frühlingssfest soll keine Partyzone, sondern ein Familienfest sein. Darauf legen wir großen Wert."

Zum Nürnberger Frühlingsfest gehörten traditionell "viele Kulturveranstaltungen, Kooperationen mit Museen, Familien- und Thementage. Uns ist wichtig, ein sauberes, friedliches Fest mit hohen Sicherheitsstandards zu veranstalten", so der Pressesprecher. Es werde wieder ein Bulldogtreffen geben, bei dem alte Traktoren bewundert werden können. Frühlingsfestkönigin sei auch dieses Jahr noch Christina Späth, die 2019 gekrönt wurde. "Es wird ein Riesenrad geben und einen Volksfest Biathlon", fügt Budig hinzu.

Das Nürnberger Frühlingsfest ziehe nicht nur Gäste aus dem Nürnberger Land und Franken an. Auch Menschen aus Asien oder anderen außereuropäischen Ländern planten "ihre Europareise nach solchen Volksfesten und da stehen wir immer mit auf dem Plan", stellt Budig fest und fügt hinzu: "Ein Volksfest soll etwas sein, wo die Leute hingehen und staunen." Dafür sorgten vor allem verschiedene Gruppen und Darsteller, die Außergewöhnliches präsentierten. Das letzte Wort zum Konzept des Nürnberger Frühlingsfests ist noch nicht gesprochen, doch in wenigen Tagen soll mehr Klarheit herrschen.

Die Stadt Erlangen schaut gespannt auf das Nürnberger Frühlingsfest. Wenn es erfolgreich durchgeführt werden könne, sei dies ein positives Zeichen für die Erlanger Bergkirchweih.