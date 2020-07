Nürnberger Flughafen: Familie nach Mallorca-Urlaub positiv auf Corona getestet

Eine vierköpfige Familie aus Cottbus ist nach ihrer Rückkehr von einem Mallorca-Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Urlauber waren am Nürnberger Flughafen gelandet und dann mit dem Auto in ihre Heimatstadt gefahren.

Befürchtungen, dass die spanische Urlaubsinsel Mallorca im Sommer eine ähnliche Rolle einnehmen könnte, wie der österreichische Wintersportort Ischgl zu Beginn der Pandemie, gibt es schon länger.

Risiko Flugreise?

Die Balearen-Insel gilt derzeit als Risikogebiet. Zuletzt wurden einige Strände gesperrt, es gilt eine weitreichende Maskenpflicht auf der Insel. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte schon vor einigen Tagen vor der Gefahr gewarnt, nachdem am Ballermann exzessiv gefeiert worden war.

Problematisch ist der neue Fall aber auch für den Flughafen Nürnberg: Hier wurden am Wochenende erst mehrere neue Fluglinien in Urlaubsregionen aufgenommen. Doch der Zustand ist fragil, auch wenn man alles tue, um eine Ansteckung von Fluggästen zu vermeiden. Markus Söder hatte zuletzt deshalb routinemäßige Corona-Test für alle Fluggäste gefordert.

Dies hätte im vorliegenden Fall wahrscheinlich geholfen, da die Infektion nur zufällig durch einen routinemäßigen Test einer der Arbeitgeber der Eltern entdeckt worden war. Nun sind die Eltern der Jahrgänge 1987 und 1986 sowie ihre 2006 und 2012 geborenen Töchter ebenso wie die bis jetzt ermittelten Kontaktpersonen in Quarantäne, teilte die Stadt Cottbus am Mittwoch mit. Alle Familienmitglieder zeigen derzeit keine Symptome, hieß es weiter.

In Cottbus seien es die ersten offiziell registrierten Infektionen seit dem 12. April dieses Jahres. Einschließlich der vierköpfigen Familie kamen in Brandenburg von Mittwoch bis Donnerstag acht neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzu - nach elf am Tag zuvor, wie das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. rowa/mit dpa