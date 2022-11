Nürnberger Christkindlesmarkt von Freitag (25. November 2022) bis Samstag (24. Dezember 2022)

Blasmusik, Chor, Prolog des Christkinds: Das ist das Programm am Eröffnungstag

Das ist das Öffnungszeiten des berühmten Weihnachtsmarkts auf dem Hauptmarkt

des berühmten Weihnachtsmarkts auf dem Hauptmarkt Glühwein, Kunsthandwerk, Nürnberger Lebkuchen: Das erwartet die Besucher an den Buden

Am Eröffnungstag des Nürnberger Christkindlesmarktes seien viele Mitwirkende beteiligt, berichtet die Stadt Nürnberg. Von musikalischen Auftritten bis hin zum alljährlichen Prolog des Christkinds sei ab 17.30 Uhr auf dem Hauptmarkt vor der Frauenkirche vieles geboten.

Das wird am Eröffnungstag des Nürnberger Christkindlesmarktes 2022 geboten

Mit Fanfarenstößen leite der Posaunenchor des CVJM Gostenhof unter Leitung von Markus Engel die traditionelle Feier ein. Danach singen der "jungerChor nürnberg" und Chorklassen der Musikschule Nürnberg unter der musikalischen Leitung von Irina Roosz das Lied "O Heiland reiß‘ die Himmel auf". Daraufhin halte Radiomoderator Rainer Kretschmann den Vorspruch, bevor das Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht" von den Kinderchören vorgetragen werde.

Mit dem darauffolgenden Prolog eröffne Nürnbergs Christkind Teresa Windschall den Christkindlesmarkt, so die Stadt. Zum Abschluss spielen und singen die Posaunen- und Kinderchöre "O Du fröhliche, o Du selige". Prof. Dr. Bernhard Meier spiele die Orgel der Frauenkirche. Die Besucher werden dazu aufgerufen, in die drei Strophen des Abschlusslieds "O du fröhliche" einstimmen. "Damit das Lied 'sitzt', probt es der 'jungerChor nürnberg' um 17 Uhr auf der Bühne vor der Frauenkirche gemeinsam mit den Gästen des Markts", erklärt die Stadt Nürnberg.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist von Freitag (25. November 2022) bis Samstag (24. Dezember 2022) geöffnet. Der Markt der Partnerstädte auf dem Rathausplatz ist am Heiligabend bereits geschlossen. Letzter Markttag dort ist der 23. Dezember, informiert die Stadt.

Christkindlesmarkt lockt wieder mit Glühwein, Bratwurst und traditionellen Produkten

2019 zog der Markt mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, gehöre der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und wurde als „Kindles-Marck“ erstmals 1628 schriftlich erwähnt.

"Die historische Kulisse auf dem Nürnberger Hauptmarkt mit Frauenkirche, Schönem Brunnen und Blick auf die gotische Altstadtkirche St. Sebald verleiht dem Christkindlesmarkt einen besonderen Charme", heißt es. Das "Städtlein aus Holz und Tuch" aus mehr als 160 Buden mit rot-weißen Stoffdächern bilde ein "einmaliges weihnachtliches Ensemble". Großen Wert lege die Veranstalterin Nürnberger Märkte auf ein traditionelles Warenangebot. Neben den typischen Nürnberger Lebkuchen und Früchtebrot könnten die Besucherinnen und Besucher Süßwaren, Spielzeug, Weihnachts- und Christbaumschmuck sowie Kunstgewerbe kaufen.

Zur Stärkung gebe es unter anderem Glühwein und Nürnberger Rostbratwürste. Immer gefragter seien Bioprodukte. "Interessant ist auch ein Bummel über den Markt der Partnerstädte auf dem Rathausplatz, auf dem neben Kunsthandwerk auch Spezialitäten aus Ländern wie Nicaragua, China, Schottland, Spanien, Rumänien oder der Ukraine zu finden sind", heißt es.

Öffnungszeiten und Christkind-Besuche 2022 - an Heiligabend bis 14 Uhr auf den Christkindlesmarkt

Auf junge Besucherinnen und Besucher und Familien warten auf der bereits eröffneten Kinderweihnacht auf dem Hans-Sachs-Platz historische Fahrgeschäfte, ein Kinderkulturprogramm im Sternenhaus und Fahrten mit einer historischen Postkutsche ab der Waaggasse durch die historische Sebalder Altstadt. Als malerische Kulisse für Fernsehproduktionen sei der Nürnberger Christkindlesmarkt sehr gefragt. Mit seinem traditionellen Gesicht sei er auch Vorbild für viele andere Weihnachtsmärkte, unter anderem den "Christkindlmarket Chicago" in den USA, so die Stadt Nürnberg.

Geöffnet ist der Christkindlesmarkt am Eröffnungstag, Freitag, 25. November 2022, von 10 bis 22 Uhr. Ab Samstag, 26. November 2022, bis Freitag, 23. Dezember, sind die Öffnungszeiten jeweils von 10 bis 21 Uhr. Am Schlusstag, Heiligabend, Samstag, 24. Dezember 2022, öffnet der Markt von 10 bis 14 Uhr seine Pforten.

An jedem Dienstag und Donnerstag lädt das Nürnberger Christkind von 14 bis 14.30 Uhr zur Märchenstunde ins Sternenhaus im Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, ein. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag besucht es von 14.30 bis 15 Uhr die Kinderweihnacht auf dem Hans-Sachs-Platz und zwischen 15 und 16 Uhr "seinen" Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt. Hier geht es zum vollständigen Budenplan.

