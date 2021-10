Christkindlesmarkt 2021 in Nürnberg: Stadt arbeitet seit Monaten an Umsetzung

Stadt arbeitet seit Monaten an Umsetzung Wirtschaftsreferent Michael Fraas ist optimistisch - Markt unter Vorbehalt gesichert

Michael Fraas ist - Markt unter Vorbehalt Weihnachtsmarkt wird auf mehrere Plätze verteilt , um Abstand zu gewährleisten

, um Abstand zu gewährleisten Bedingung: Corona-Lage verschlechtert sich nicht drastisch

Bereits im August wandte sich die Stadt Nürnberg mit ihrer Lösung für einen Christkindlesmarkt 2021 an die Öffentlichkeit. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas verkündete damals, dass der Weihnachtsmarkt in etwas anderer Form als vor Corona gestaltet werde. Das Ziel, mehr Abstand als üblich zu gewährleisten, bestätigte er nun noch einmal. Auch die neuen Corona-Lockerungen in Bayern für Volksfeste und Weihnachtsmärkte seit Donnerstag (30. September 2021) kommen den Plänen zugute.

Nürnberger Christkindlesmarkt 2021 gesichert - wenn Infektionslage es zulässt

Fraas hält den diesjährigen Christkindlesmarkt für gesichert. Ihm sei nach dem Kabinettsbeschluss vom Donnerstag ein Stein vom Herzen gefallen, sagte er am Freitag (1. Oktober 2021) im Bayerischen Rundfunk. Allerdings gibt es noch einen Vorbehalt für den Fall einer besonders negativen Entwicklung der Infektionslage. Diese Einschränkung hält Fraas für nachvollziehbar, zeigte sich aber optimistisch: "Ich glaube, die Lage ist wesentlich besser als im letzten Jahr."

Man habe sich seit dem Frühjahr Gedanken gemacht, wie der Markt coronakonform umsetzbar sei, sagte Fraas. "Wir wollen den machen." Wichtigste Maßnahme ist dabei, dass der Markt auseinandergezogen und auf mehrere Plätze verteilt wird. Vor Corona hätten über 180 Buden dicht gedrängt auf dem Hauptmarkt gestanden. "Das ist einerseits wunderschön aber zur Corona-Zeit nicht vermittelbar."

Fraas zeigte sich überzeugt, dass die Schausteller kommen. Die Ausschreibung habe bereits zum Jahresanfang begonnen und die Betreiber hätten ihre Bescheide. "Die wollen kommen."