Christkindlesmarkt 2020 in Nürnberg nicht abgesagt: Nach dem Willen der Stadt Nürnberg soll der Christkindlesmarkt auch in diesem Jahr stattfinden, heißt es in einem offiziellen Statement am Mittwoch (30. September 2020).

"Was wäre Nürnberg im Advent ohne den Christkindlesmarkt?", fragt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). "Wir wollen den Christkindlesmarkt durchführen, auch wenn der Markt in diesem Jahr anders aussehen wird als sonst." In Bayreuth wird der Weihnachtsmarkt ebenfalls stattfinden. Dort wird er sogar verlängert.

Nürnberger Christkindlesmarkt: Das ändert sich in Corona-Zeiten

Nürnbergs Wirtschaftsreferent erläutert, was sich konkret verändern wird. "Der Christkindlesmarkt 2020 wird dezentraler werden", so Michael Fraas.

Maskenpflicht: In den Budengassen zwischen den Ständen wird es eine Maskenpflicht und ein Einbahnstraßensystem geben. Die Kulinarik-Stände sollen an den Rand des jeweiligen Platzes verlagert werden, sodass dort (außerhalb der Budengassen) auch ohne Maske gegessen werden kann.

Glühwein nicht zum Mitnehmen: Glühwein soll es nicht "to go" geben. Das beliebte Heißgetränk soll in kontrollierten, abgegrenzten Bereichen verkauft werden. Hier gelten dieselben Bedingungen wie für die Gastronomie (Erfassung der Personendaten).

Die Stadt Nürnberg betont allerdings auch, dass die Planungen noch unter Vorbehalt sind. "Wir müssen täglich die Lage neu bewerten und bei veränderter Lage die entsprechenden Entscheidungen treffen."

Fazit: Der Christkindlesmarkt in Nürnberg soll 2020 trotz der Corona-Krise stattfinden. Allerdings gibt es einige Veränderungen. Der Weihnachtsmarkt wird nicht nur auf dem Hauptmarkt stattfinden, sondern wird auf weitere Standorte ausgeweitet. In den Budengassen gilt eine Maskenpflicht, Glühwein muss beim Nürnberger Christkindlesmarkt 2020 vor Ort getrunken werden.