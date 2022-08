Bildergalerie zum Nürnberger Bardentreffen 2022: Das Nürnberger Bardentreffen hat am vergangenen Wochenende seine erfolgreiche Rückkehr gefeiert. Von Freitag (29. Juli) bis Sonntag (31. Juli) lockte die Kult-Veranstaltung Massen an Menschen in die Altstadt.

Auf dem dreitägigen Open-Air-Festival herrschte beste Stimmung. Unsere Bildergalerie zeigt eine Auswahl der tollsten Impressionen.

Nürnberger Bardentreffen 2022 - die schönsten Bilder

