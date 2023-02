Nürnberger will bei "First Dates Hotel" seine erste Beziehung finden

will bei seine finden "Viele One-Night-Stands" am Ballermann - Carlo spricht von Mallorca-Erfahrungen

am - Carlo spricht von "Bin ultra nervös": Welche Gedanken der Dauer-Single vor der Sendung hat

Seit dem 6. Februar 2023 ist die vierte Staffel der Dating-Sendung "First Dates Hotel" bei VOX und RTL+ zu sehen. Mit dabei ist Nürnberger Carlo, der in einer Pressemeldung gesteht: "Ich hatte noch nie eine Beziehung." Auf Mallorca erhoffe er sich, zum ersten Mal die richtige Liebe zu finden, denn in seiner Vergangenheit habe er andere Prioritäten gesetzt.

"Wie ein neuer Planet": Nürnberger bei "First Dates Hotel" zu sehen

Vor seinem Check-in ins "First Dates Hotel" sagt Carlo: "Ich war so oft auf Malle, aber noch nie auf Mallorca." Bisher habe der selbsternannte Chaot zumeist Zeit am Ballermann verbracht - und hier sein Singleleben in vollen Zügen genossen, heißt es. Viele Partys, viele One-Night-Stands, bloß keine Beziehung - doch diese Zeiten sollen jetzt vorbei sein. Mit 35 sei er bereit, sich endlich ernsthaft auf eine Frau einzulassen: "Ich möchte mir nicht mit 80 Jahren, wenn ich auf der Parkbank sitze und vielleicht Enten füttere, vorwerfen: Du hast nicht versucht, auch in dem Bereich des Lebens Glück zu finden."

Der Erzieher sei ein Freigeist durch und durch, wohne spartanisch, besitze weder einen Führerschein noch Pflanzen in seiner Wohnung. Doch nun sei er willig, Verantwortung in seinem Leben zu übernehmen. Das Abenteuer "First Dates Hotel" - für ihn etwas ganz Besonderes: "Es ist die Möglichkeit, mich zum ersten Mal zu verlieben", sagt er. Und weiter: "Das Gefühl, dass vielleicht die erste Beziehung in mein Leben kommen könnte, ist unfassbar. Das ist für mich wie ein neuer Planet. Vielleicht landen wir, vielleicht explodiert die Rakete auch. Ich hoffe nicht, ich hoffe, ich lande."

Dementsprechend groß sei die Aufregung vor der ersten Begegnung mit der potenziellen Frau an seiner Seite: "Ich bin ultranervös." Wie sich das äußere? "Ich rede noch mehr als so schon." Die Sendung ist das Spin-Off der VOX-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei". Singles packen hierbei ihre Koffer und checken bei Gastgeber Roland Trettl in einem Hotel auf Mallorca zu einem besonderen Dating-Urlaub vor laufender Kamera ein. Die Folge mit Carlo wird kommenden Montag (20. Februar 2023) um 20.15 Uhr bei VOX zu sehen sein.

Auch interessant: Neue Leute lassen sich auch auf den zahlreichen fränkischen Festivals 2023 kennenlernen. Hier findest du unseren Überblick.