Großeinsatz der Polizei am Samstag im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf

Eine Frau und ein Mann tot

Ein Verdächtiger festgenommen

Das SEK ist im Einsatz

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt, ist es am Samstag zu einer Gewalttat in Nürnberg gekommen: Eine Frau und ein Man wurden tot auf der Straße gefunden, so eine Sprecherin vor Ort. Ein Mann, der im Verdacht steht, die beiden Personen in der Bibertstraße erschossen zu haben, wurde bald nach der Tat im direkten Umfeld des Tatorts festgenommen. Das SEK ist in dem Bereich, der weiträumig abgesperrt worden ist, im Einsatz.

In welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer und die Opfer untereinander standen, sei zur Stunde noch unklar, so die Polizeisprecherin.