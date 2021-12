Bei einem Streit in Nürnberg haben sich zwei Männer gegenseitig mit Messern verletzt. Als eine Streife in der Nacht zu Sonntag (5. Dezember 2021) am Tatort eintraf, sei nur noch einer der beiden dort angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Er hatte demnach leichte Stichverletzungen am Oberkörper.

Der 18-Jährige wurde medizinisch vor Ort versorgt, trat dabei aber den Angaben zufolge dem Arzt gegen das Schienbein. Zudem habe er die Beamten bedroht. Er sei deshalb unter Gegenwehr gefesselt worden. Im Verlauf der Fahndung sei auch sein Kontrahent ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen worden. Der 35-Jährige habe bei der Auseinandersetzung ebenfalls leichte Stichverletzungen davongetragen.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zudem müsse sich der 18-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.