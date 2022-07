Nürnberg vor 1 Stunde

Junge Autodiebinnen

Zwei 16-jährige Mädchen stehlen Auto - nächtliche Spritztour endet in Gebüsch

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei 16-jährige Mädchen ein Auto in Nürnberg-Schafhof entwendet. Ihre Fahrt endete nach wenigen Metern in einem Gebüsch.